Indre-et-Loire : ouverture de la chasse ce dimanche

Le coup d'envoi de la chasse générale est donné ce dimanche, en Indre-et-Loire, et jusqu'au 28 février prochain. Une saison qui s'annonce "bien en faisans, avec une belle reproduction", affirme Alain Belloy, le président de la Fédération française de chasse d'Indre-et-Loire, tout comme les lièvres et le gibier. Dans le bourgueillois, le tir de la poule faisane commune est interdit "pour protéger la reproduction" explique Alain Belloy.

Il faut arrêter que les gens des villes cherchent à gérer notre mode de vie, notre culture - Alain Belloy, président de la FFC 37

Une ouverture en plein débat sur les techniques de chasse dites "traditionnelles". En août, le Conseil d'Etat a jugé plusieurs de ces techniques contraires à une directive européenne qui interdit les techniques de capture massive d'oiseaux sans distinction d'espèces. Mercredi, le gouvernement a mis en consultation plusieurs arrêtés dans le but de ré-autoriser certaines de ces chasses, à la stupeur des défenseurs de l'environnement. "On subit des attaques répétées que je qualifierais d'inutiles" estime Alain Belloy. "Ces chasses traditionnelles n'ont pas d'enjeu réel sur la biodiversité, les prélèvements sont relativement infimes. Ce sont des attaques vexatrices pour la chasse. Je pense qu'il faut arrêter que les gens des villes cherchent à gérer notre mode de vie, notre culture. C'est comme si on demandait aux gens des campagnes de savoir s'il faut rouler à 20 ou à 30 km/h dans Paris. Ce n'est pas nous qui sommes concernés. Ne demandez pas aux Parisiens de savoir comment on doit gérer une espèce de faisans ou comment on doit garder nos chasses."