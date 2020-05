Indre-et-Loire : panne ce jeudi matin sur les numéros d'urgence, des numéros de substitution en place

Le 15, le 18 et le 112 ne sont plus accessibles en Indre-et-Loire, provisoirement, suite à une panne technique. Des numéros de substitution sont mis en place.

La préfecture communique sur le dysfonctionnement ce matin des numéros d'appels d'urgence suite à une panne technique. Les pompiers, le Samu et les services de secours ne peuvent plus être joints via les numéros classiques, c'est-à-dire le 18, le 15, et le 112. Le temps de réparer la panne, des numéros temporaires sont mis en place.

Il est demandé à tous de bien vouloir substituer ces numéros :

15 : 02 47 47 71 95

18 : 02 47 47 71 97

112 : 02 47 47 71 96