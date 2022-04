Indre-et-Loire : peu de candidats au BAFA et des centres de loisirs qui peinent à recruter

Alors que le BAFA (brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur) fête cette année ses 50 ans, il a du mal à trouver son public en France. Près de 50.000 postes sont non pourvus actuellement et des centres de loisirs d'Indre-et-Loire peinent à atteindre les quotas de 50% de diplômés.

En pleines vacances scolaires, c'est un peu le paradis des enfants. Loin des tables de multiplication et des règles de conjugaison, ils sont nombreux à s'éclater en centre de loisirs. Au domaine de la Charpraie à Chambray-lès-Tours, 154 jeunes sont inscrits cette semaine.

Parmi les jeux au menu, ce jeudi 14 avril, celui du poules-renards-vipères, où chaque équipe peut manger un adversaire et se faire dévorer par l'autre. Pablo et Alexandre, les deux animateurs, supervisent tout cela à distance. "Voir les enfants sourire parce qu'on fait une activité qui leur plait, c'est génial. On travaille dans la bonne ambiance et on n'échangera notre travail pour rien au monde."

Crise de vocations

À eux deux, ils cumulent 16 ans d'animation. Une rareté dans un milieu où le turn-over est important, entre les jeunes qui ne font que l'été ou qui arrêtent après le stage pratique du BAFA (brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur). Le secteur est en pénurie de main d'œuvre qualifiée. Le gouvernement estime qu'il y a 50.000 postes non pourvus actuellement, soit 10% des effectifs en France. Ce qu'Alexandre dit comprendre, quelque part. "C'est un métier qui peut faire peur parce que nous avons quand même la responsabilité d'enfants. Quand j'ai commencé, ça m'impressionnait un peu. Mais il faut voir au-delà de ça. C'est un métier super parce qu'on garde une âme d'enfants. On participe à l'éveil des jeunes aussi et à leur éducation d'une certaine manière parce que nous devons faire respecter un cadre."

Actuellement, le domaine de la Charpraie n'accueille qu'une seule personne en formation, qui ira au bout de la démarche. Tingping s'est lancée dans l'aventure il y a deux ans, sans regret. "J'étais dans la restauration et je n'en pouvais plus. Là, je m'épanouis. Le contact avec les enfants est génial, je préfère cette vie-là. J'ai passé les trois étapes du BAFA, je n'ai plus qu'à passer devant le jury et je devrais avoir le diplôme."

Tingping, en pleine activité manuelle. © Radio France - Adrien Bossard

Du personnel diplômé de plus en plus rare

Pour susciter d'autres vocations, l'Etat a annoncé en février une aide de 200 euros pour les futurs candidats et l'abaissement de l'âge minimum de 17 à 16 ans pour passer le diplôme. Des mesures qui ne seront pas de trop pour Maxime Decourchelle, le directeur adjoint du centre de loisirs chambraisien. "Cela fait plusieurs années que nous avons du mal à recruter. C'est sans doute lié à cette image de métier précaire mal payé et qui ne se passe qu'en saison. Or, ce n'est pas vrai. Nous intervenons dans tous les temps périscolaires, le matin et le soir après l'école, la pause méridienne et le mercredi également."

Maxime Decourchelle a surtout besoin de personnes diplômées. "On a beaucoup de candidatures de gens non diplômés mais on ne peut les prendre car nous avons des quotas à respecter." Un centre de loisirs doit en effet avoir au minimum la moitié de ses effectifs diplômés. C'est une obligation. "Le risque, c'est qu'un jour nous soyons obligés de baisser nos capacités d'accueil d'enfants parce que nous n'avons pas assez d'animateurs diplômés."