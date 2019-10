Indre-et-Loire : Pour établir le dialogue, les policiers offrent le café aux passants dans le centre de Tours

Tours, Indre-et-Loire, France

Dés 8h, ce jeudi matin 10 octobre, les tourangeaux ont répondu présent et partagé un café avec les policiers, installés en terrasse d'une des brasseries de la place Jean Jaurès, gyrophare bleu pour attirer l'attention des passants !

La dizaine de table mises à la disposition des policiers et de leurs invités sont presque tout occupées, le Commandant Freddy Bourgeois Chef d'Etat Major à la Direction de la Sécurité Publique apprécie le succès :"L'idée, c'est de rencontrer les gens pour un moment convivial ailleurs que dans un commissariat de police, que les gens puissent venir nous exposer leurs problèmes autour d'un café pour essayer de décloisonner un petit peu le commissariat."

Les passants viennent surtout pour parler de leur quotidien comme l'explique William policier depuis 30 ans :" une dame nous a signalé des personnes sans-domicile fixe rue Nationale et rue de Bordeaux, une autre personne, un cas de maltraitance de chien chez un particulier et enfin des jeunes squatteurs qui ont installé des tentes en bord de Loire" auquel ce retraité ajoute quelques incivilités à la liste :"des vélos et des trottinettes qui ne respectent pas le code de la route."

Et il y a aussi cette jeune fille d'une vingtaine d'années, qui s'interroge sur son avenir et profite de l'occasion pour poser des questions à Stéphanie policière sur le terrain depuis 20 ans. Forcément le contact est plus facile autour d'une tasse de café mais les plaintes et les troubles quotidiens restent les mêmes, Stéphanie a aussi reçu le soutien des passants mais pas question d'étaler ses états d'âme dit-elle : " C'est une façon de _montrer que l'on reste accessible_, on occupe une fonction au service de la population, pour les écouter. Il y a tout de même une grande majorité des gens qui nous apportent leur soutien, mais pas question d'étaler nos états d'âme pour autant, on respecte une certaine réserve, on est là pour protéger les gens, mais leur soutien fait du bien et nous met du baume au cœur !"

Bilan de l'opération, tous sont d'accords - policiers et passants - un café en terrasse est forcément moins impressionnant que les locaux d'un commissariat !