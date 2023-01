Indre-et-Loire : pour éviter de gaspiller l'eau, des renouvellements de canalisations dans le Richelais

Le syndicat mixte du Richelais gère 230 km de canalisations, répartis sur neuf communes. Entre 2021 et 2022, 25 kms de ce réseau ont été entièrement rénovés, un chantier "énorme pour un syndicat" commente son président Jean-Yves Aucher, "avec un budget d'1,3 millions d'euros". Un budget fort heureusement financé à 50 % par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, en partie financée par les factures d'eau, et à 20 % par l'État. Mais le SMAEP du Richelais a tout de même dû faire un emprunt. Un investissement nécessaire pour Jean-Yves Aucher, "notre taux de rendement de réseau [le pourcentage de l'eau qui arrive à destination, ndlr] est de 78 à 80 %, avec ces travaux on espère atteindre 85 %, c'est-à-dire toujours minimiser ces fuites." Pour repérer ces fuites, des sondes sont désormais installées dans les canalisations. Le syndicat compte d'ailleurs renouveler quelques centaines de mètres de tuyaux à partir du mois de mars.

Au SIAEP de Saint-Épain, on fait aussi la chasse aux "canalisations fuyardes". Plus de 400.000 euros ont été déboursés récemment pour renouveler 4 kms de canalisations. Là aussi, le projet fut subventionné. Sauf que pour les renouvellements de cette année, pas de subvention, "on en a profité l'an dernier parce qu'on les avait, mais cette année les travaux vont être moindres, on fait avec les moyens du bord" commente le président du syndicat, Jean-Claude Richard. Ce qui fait dire aux deux élus qu'il faudra, à l'avenir, davantage d'aides pour moins gaspiller.

L'Agence de l'eau, financeur des études

En 2021, dans le cadre du plan de relance, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne a consacré 3.6 millions d'euros d'aides à des projets de renouvellement de canalisations fuyardes en région Centre, pour un total de 11 millions d'euros réalisés par les collectivités et syndicats bénéficiaires. L'établissement public n'a pas pour vocation à financer ces opérations - normalement prises en charge par un prix de l'eau suffisamment calibré - mais plutôt à apporter son aide pour les études patrimoniales effectuées en amont et pour les équipements permettant de détecter ces fuites. Sur les 35 études menées en Indre-et-Loire récemment, l'Agence de l'eau a abondé à hauteur de 2,7 millions d'euros, représentant 70 % du budget global.