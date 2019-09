Indre-et-Loire : Pour ses 35 ans, la Banque Alimentaire de Touraine cuisine pour la maraude de la Croix Rouge

Indre-et-Loire, France

A l'occasion des 35 ans des Banques alimentaires, leur camion-cuisine fait le tour de France, soit pour donner des cours de cuisine aux bénéficiaires avec des produits frais collectés lors des "ramasses", soit encore comme à Tours mardi soir 24 septembre, les bénévoles tourangeaux de la Banque Alimentaire ont cuisiné pour la maraude de la Croix Rouge.

Le camion-cuisine était installé boulevard Heurteloup tout près de la mairie de Tours et avec les légumes collectés le matin même dans les supermarchés, les quatre cuisinières bénévoles ont préparé une soupe, des salades de pâtes et de légumes et un dessert, distribués ensuite aux bénéficiaires de la maraude de la Croix Rouge.

Une soupe de légumes invendables en grandes surfaces mais encore consommables

Dans le camion, les quatre bénévoles épluchent les légumes qui vont servir à préparer le repas du soir, ces légumes ont été collectés le matin explique Bernard bénévole en charge de la ramasse : "Des pommes de terre, des concombres, des radis, des courgettes, des champignons... des invendus des grandes surfaces qui ne sont pas vendables dans le commerce, mais que nous récupérons à condition qu'ils soient en bon état pour être cuisinés".

Murielle est l'une des cuisinières et il faut éplucher des quantités de patates, poireaux, préparer les tomates et les champignons... et finalement, il y a peu de déchets dans ces légumes invendus :"C'est trié en amont dans les locaux de la Banque Alimentaire quand la ramasse du matin arrive. Et puis si il y en a d'un peu plus moches, donc on les trie et on garde les parties qui sont bonnes."

Laurence, elle aussi, bénévole épluche maintenant des courgettes qui viendront s'ajouter aux carottes, poireaux et pommes de terre : "Je prépare un soupe de légumes pour - je ne sais pas combien de personnes - mais au moins une cinquantaine ! nous allons faire aussi des salades de pâtes avec des tomates, des concombres, des champignons, on improvise tout cela avec les légumes ramassés le matin même."

Sitôt chaud et cuisiné, sitôt dégusté ! Une cinquantaine de personnes assistées par la Croix Rouge ont pu le soir même profiter de ces repas préparés avec des produits frais ramassés par la Banque Alimentaire dans certaines grandes surfaces de l'agglomération tourangelle.