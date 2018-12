Indre-et-Loire : près de 1.000 motards Père Noël se sont mobilisés pour Apolline

Indre-et-Loire, France

Près d'1 millier de motards ont défilé dimanche pour la 8ème édition de la balade des Pères Noël. Un défilé destiné à recueillir de l'argent pour des enfants malades. Le principe étant que chaque participant verse 1 euro pour défiler à moto en habit de Père Noël.

Ce dimanche, comme les années précédentes, le cortège de motards solidaires est parti de l'Escale à Saint-Cyr-sur-Loire vers 13h. Après un parcours sur les routes départementales, le cortège a emprunté le pont Wilson vers 17h en faveur d'Appoline. Cette jeune fille de 14 ans (présente au départ de la manifestation à Saint-Cyr-sur-Loire) souffre d'une diplégie spastique des membres supérieurs et inférieurs, aussi connue sous le nom de maladie (ou syndrôme) de Little.

Apolline, 14 ans - Un pas pour l'avenir

Les motards ont récolté plus de 6.000 euros, de l'argent qui sera reversé à l'association "Un pas pour l'avenir", une association basée à Veigné et qui vient en aide à Appoline qui a besoin de 3 séances de kiné par semaine. Par ailleurs, pour améliorer sa vie de tous les jours, elle a également besoin de pratiquer plusieurs thérapies :

- Myotenofasciotomie, méthode Essentis pratiquée en Espagne (Barcelone)

- Biofeedback, pratiquée aux Etats-Unis (Miami) et depuis peu en Allemagne (Munich)

Mais ces thérapies coûtent cher et ne sont bien sûr pas prises en charge.Apolline a pu bénéficier en 2012 d'un voyage à Barcelone (février) et d'un premier voyage à Miami (juin-juillet) afin de suivre ces deux traitements. Un second voyage à Miami a pu s'effectuer pour la famille en janvier 2013, puis un séjour à Munich pour suivre le même protocole en octobre 2013 et en février 2014.

Depuis 2015, elle suit chaque été deux semaines de thérapies intensive au centre Essentis à Barcelone.