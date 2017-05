Indre-et-Loire : près de 200 militaires à Avon-les-Roches ce week-end pour un exercice grandeur nature

45 équipes de 4 personnes, venues du monde entier, participent ce week-end à un exercice militaire grandeur nature sur le camp militaire d'Avon-les-Roches, près d'Azay-le-Rideau.

Un exercice militaire grandeur nature se déroule à partir de ce vendredi matin au camp du Ruchard, à Avon-les-Roches, au sud d'Azay-le-Rideau. Il s'agit de la 19ème édition de l'exercice Air Raid 2017. C'est un exercice terrestre où militaires actifs et de réserve s’entraînent pendant plus de 26 heures à la menace terroriste.

45 équipes de 4 personnes vont participer à ce Raid Nocturne dont 4 étrangères, venues de Belgique, du Canada, du Royaume-Uni et de Pologne. Au programme : mission de secourisme, tirs au fusil d’assaut Famas, obstacles... Cet exercice permet de créer du lien entre militaires actifs et militaires de réserves et de valider les acquis dispensés dans les bases aériennes.