Indre-et-Loire : quand le froid s'installe, le monoxyde de carbone aussi

Vous l'entendez peut-être à la radio en ce moment. Le gouvernement a lancé récemment une campagne de prévention et de sensibilisation au monoxyde de carbone. Ce gaz inodore et invisible peut être mortel. Dans près d'un cas sur deux, il se propage à cause d'un problème sur la chaudière.

Il est impossible à voir ni à sentir et peut s'avérer très dangereux pour l'organisme. Le monoxyde de carbone est responsable chaque année de plus de 100 décès en France. En Centre-Val-de-Loire, en 2020, 160 personnes ont été intoxiquées, dont 15 en Indre-et-Loire. Alors que le pic du nombre de cas se situe pendant les périodes automnales et hivernales, le gouvernement a lancé une campagne de prévention et de sensibilisation pour nous rappeler les bons gestes à adopter.

En premier lieu, il faut faire vérifier sa cheminée ou sa chaudière au gaz, responsable de 40% des intoxications. "Il faut renouveler l'opération tous les ans car parfois, d'une année sur l'autre, on peut avoir des mauvaises surprises", rappelle David Gomez, responsable technique chez Pronet Energies, une entreprise basée à Joué-lès-Tours.

Ce jour-là, il intervient chez un client, en centre-ville de Tours. La chaudière est quasiment neuve. À première vue, aucun risque. Mais quand il démonte le brûleur, ce n'est plus la même histoire. "On a de la poussière partout, ce sont en fait des résidus de chaudière. Là, on pourrait avoir des résidus de monoxyde de carbone." Après un rapide nettoyage, David Gomez constate cette fois un souci sur la protection du corps de chauffe. La protection se désintègre complètement.

Si vous bouchez la VMC, les huisseries, votre chaudière n'a plus d'air, et elle a beau être neuve ou avoir été contrôlée récemment, elle ne pourra plus brûler ce combustible qu'est le monoxyde de carbone

En l'état, impossible pour lui de mesurer le taux de monoxyde de carbone avec son analyseur de combustion. C'est trop dangereux, même si le conduit de fumée n'a pas l'air obstrué. "Je ne prends aucun risque dans ces cas-là. On va commander une nouvelle protection de corps de chauffe et je revendrai faire les mesures."

Le deuxième réflexe à avoir pour ne pas que le monoxyde de carbone se propage, c'est de bien aérer les pièces. Mais surtout de ne pas obstruer les entrées et sorties d'air. David Gomez insiste bien là-dessus. "Je sais qu'en hiver il fait froid, on a tous envie que notre logement conserve de la chaleur. Mais si vous bouchez la VMC, les huisseries, votre chaudière n'a plus d'air, et elle a beau être neuve ou avoir été contrôlée récemment, elle ne pourra plus brûler ce combustible qu'est le monoxyde de carbone. Le problème, c'est que quand il est dans l'habitat, s'il n'y a pas de renouvellement d'air, il va rester."

À très petite dose, il peut causer des maux de têtes. Mais au-delà d'un taux de 0,1% dans l'air, le monoxyde de carbone peut être mortel.