Indre-et-Loire : que faire de vos sapins de Noël ?

Il est temps de dire adieu à votre sapin de Noël ! Pour cela, plusieurs solutions existent en Indre-et-Loire. La première est simplement de l'amener vous-même à la déchèterie la plus proche. Si vous habitez à Tours et que vous n'avez pas envie de vous retrouver avec un coffre plein d'épines, la meilleure solution est d'attendre la collecte organisée par la Métropole les mercredi 12 et 26 janvier. Il faudra alors mettre votre sapin devant chez vous, ou à coté de vos poubelles. Pour les autres communes de la Métropole, le sapin pourra être ramassé lors de la collecte des déchets verts.

Si vous ne souhaitez pas attendre, vous pouvez également contacter à partir du 3 janvier le paysagiste tourangeau Jardin Bleu, qui récupèrera votre conifère. Pour cela il suffit de remplir un formulaire sur le site internet de l'entreprise, mais il faudra vous acquitter d'une somme d'argent - 5 euros minimum - à verser avant la collecte. L'an dernier, 80 % des clients ne l'ont pas fait selon le gérant de la société, qui préfère donc un versement à l'avance. Les arbres seront valorisés, tout comme ceux collectés par les collectivités. Enfin vous pouvez tout aussi bien replanter votre sapin dans votre jardin.