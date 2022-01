Indre-et-Loire : quelles hausses pour vos trajets d'autoroute ?

C'est une nouvelle hausse parmi tant d'autres. Le tarif moyen des autoroutes augmente de 2% à partir de ce mardi 1er février en France. En Indre-et-Loire, les tarifs sur les liaisons intra-départementales restent fixes précise Vinci autoroutes. En revanche, un Tours-Paris vous coûtera désormais 70 centimes de plus, quand il faudra s'acquitter de 30 centimes supplémentaires pour rallier Orléans ou Angers (voir tableau ci-dessous).

Les hausses de tarifs sur certains tronçons d'autoroute au départ de Tours. © Radio France - Xavier Louvel

Une hausse qui forcément provoque un certain agacement chez les automobilistes de passage sur les aires de Touraine. "On n'a pas le choix, on est obligé de subir", admet, un brin fataliste, Fabien, conducteur de travaux. "J'ai une facture de 300 à 400 euros d'autoroute par mois. C'est l'entreprise qui paye, mais c'est un coût en plus pour l'entreprise."

On ne peut pas répercuter ces hausses sur nos tarifs - Florian, salarié d'une entreprise qui vend des alarmes

"Ils ont le monopole, on est coincé !" abonde Gilles, gérant d'une société d'alarmes. "A l'époque, on parlait d'une diminution des tarifs lorsqu'il y avait des travaux. On n'en entend plus jamais parler !". "Ils augmentent comme ils veulent", peste son collègue Florian, 1.000 kms par semaine au compteur. "Et nous, on ne peut pas répercuter sur nos tarifs parce que si on est trop cher, on ne nous fait plus travailler. Par contre eux, même s'ils sont trop chers, on est obligé de prendre l'autoroute et il n'y a pas de concurrence."

Vinci autoroutes justifie cette hausse par l'inflation et les investissements nécessaires. Le groupe dit avoir investi 14 milliards d'euros dans ses infrastructures depuis 2006. "Pour avoir souvent été au Portugal ou dans d'autres pays, c'est vrai qu'elles sont belles nos autoroutes" confie Maxime, "mais bon est-ce que ça justifie des tarifs comme ça ? Je n'en suis pas sûr. Surtout quand on sait qu'il y a un paquet de bénéfices accordés aux actionnaires."

Vinci dit avoir gelé les tarifs de la plupart des trajets inférieurs à 50 km, afin d'aider ceux qui empruntent ses axes pour les trajets domicile-travail.