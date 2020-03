Indre-et-Loire : quels commerces et services restent ouverts au stade 3 de lutte contre le coronavirus?

Le gouvernement avait publié samedi un premier arrêté sur les fermeture décidée dans le cadre du plan de lutte contre le coronavirus. Un nouvel arrêté a été publié ce lundi, pour préciser les commerces et services qui peuvent poursuivre leur activité pour l'instant.

Les associations caritatives peuvent poursuivre les distributions alimentaires

Commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services, distribution de presse... la première liste publiée par arrêtée était jugée peu claire. Le gouvernement a donc dévoilé une liste beaucoup plus précise ce lundi matin. On apprend par exemple que les réparateurs d'ordinateurs, les vendeurs de téléphonie mobile, les fournisseurs d'engins agricoles et de chantier, les assureurs. Les cavistes peuvent également poursuivre leur activité, comme les parapharmacies, les blanchisseries, les teintureries, les agences d'intérim, ou encore les commerces de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.

Officiellement, les associations caritatives peuvent poursuivre leur activités, mais ce lundi après-midi, le secours populaire d'Indre-et-Loire a annoncé une suspension de ses activités. "Les équipes du Secours Populaire d'Indre-et-Loire sont dans l'incapacité d'accueillir tout public et de recevoir les dons matériels" précise la direction départementale de l'association.

Dans l'arrêté, garages autos, motos et cycles qui font de "l'entretien et de la réparation de véhicules", et les vendeurs "d'équipements automobiles" peuvent rester ouverts. Pour autant, certains ont décidé de ne pas saisir cette opportunité, à l'image du réseau Norauto par exemple.

Les opticiens doivent fermer

Dans la nouvelle liste précise publiée par le gouvernement, on découvre que les opticiens ne sont pas concernés. Ils n'ont pas le droit de rester ouvert. Certains ont appelé leur client ce lundi pour leur donner les lunettes, mais désormais, les portes sont closes. Autre information glanée par France Bleu Touraine, des professionnels vont au-delà des préconisations. Preuve en est, des dentistes repoussent tous les rendez-vous. Pour les kinésithérapeutes, seuls les soins urgents et qui ne peuvent pas être reportés sont autorisés, donc la plupart des cabinets sont fermés.

Les restaurants fermés

Ce lundi, les restaurants restent fermés, tout comme les cafés. La décision a été radicale, annoncée samedi soir avec effet quasi-immédiat. Les professionnels se sont retrouvés dépourvus avec de la marchandise encore dans les frigos. Certains proposent sur les réseaux sociaux de vendre à prix coûtant les marchandises.

Le restaurant de Tours La Devalière a mis une annonce sur sa page facebook - @LaDevalière

Voici la liste complète des commerces et services autorisés à ouvrir