Indre-et-Loire : on recherche des familles solidaires pour aider des réfugiés dans leur parcours d'intégration

L'association Entraide et solidarité recherche des familles d'accueil pour héberger et soutenir des réfugiés en situation régulière. Le dispositif est présenté ce lundi à la Guinguette de Tours de 17h à 21h.

Indre-et-Loire, France

L'association Entraide et solidarité à Tours relance son dispositif "Familles Solidaires" qui consiste à devenir famille d'accueil pour des réfugiés titulaires d'un titre de séjour. L'accueil dure au maximum 1 an, une expérimentation lancée en 2016 par le ministère du logement et qui a permis en Touraine l'accueil de 22 personnes dans 17 familles entre 2016 et 2018. Malheureusement, l'association peine aujourd'hui à trouver de nouveaux accueillants. Actuellement, on ne recense que 2 familles inscrites dans le dispositif, et elles arrivent en fin d'hébergement d'où ce nouvel appel lancé par l'association qui présentera son dispositif ce lundi de 17h à 21h à la Guinguette de Tours.

C'est pas seulement une chambre d'ami, c'est aussi un investissement humain.

Il faut trouver 25 familles d'ici la fin de l'année dit Manon Huvey, assistante sociale à l'association pour qui ce dispositif "Familles Solidaires" va s'élargir. On a répondu à un appel à projet pour de la colocation solidaire. L'idée du ministère du logement est de mettre en place un système de colocation entre un réfugié et un étudiant par exemple. Les familles d'accueil, après une période d'essai de 3 jours, doivent s'engager à héberger ces réfugiés majeurs (Afghanistan, Soudan, Irak...), en situation régulière, et qui peuvent demander la nationalité française au bout de 5 ans. Le but est de les aider à améliorer leur apprentissage du français, à s'insérer professionnellement afin de les rendre autonome pour qu'ils puissent intégrer un logement personnel.

Durant 1 an, en 2017, la famille Gaillard qui habite Villandry a accueilli sous son toit un jeune Soudanais. "Ce n'était pas évident au départ" dit Emmanuel Gaillard. Au début, j'étais un peu réticent. Mais ma femme m'a dit : imagine que ton pays soit en guerre ? Tu serais content que quelqu'un puisse t'accueillir. C'est parti comme ça. C'est pas seulement une chambre d'ami, c'est aussi un investissement humain.

Aujourd'hui en Touraine, 10 personnes réfugiées sont en attente d'un hébergement chez des particuliers.