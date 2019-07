Indre-et-Loire : Relégation confirmée pour le Tours FC en National 3

La commission d'appel de la Direction nationale de contrôle et de gestion a confirmé la décision prise en première instance. Le club de football de Tours est bel et bien rétrogradé en National 3. Le président du club Jean-Marc Ettori va faire appel auprès du CNOSF.

Indre-et-Loire, France

C'est un coup de massue pour le Tours FC et ses derniers supporteurs. La commission d'appel de la Direction nationale de contrôle et de gestion a confirmé la décision prise en première instance. Le club de football de Tours est bel et bien rétrogradé en National 3. En l'espace de seulement deux saisons, le club sera donc passé de Ligue 2 à la National 3, soit trois relégations successives, dont l'une administrative. Lors de son audition mardi 9 juillet, le club avait présenté un plan de rééquilibrage de ses comptes, mais ça n'a pas convaincu la commission d'appel. Le président Jean-Marc Ettori assure avoir "recapitalisé le club à hauteur de 1,5 millions d'€". Il proposait de "rembourser le dernier quart de la dette en 26 mois".

Jean-Marc Ettori va faire appel auprès du CNOSF

Le président du club Jean-Marc Ettori et ses avocats précisent qu'ils "ne comprennent pas cette décision". Jean-Marc Ettori que nous avons joint annonce faire appel auprès du Comité National Olympique et Sportif Français. Il estime qu'on lui "fait payer la plainte déposée auprès de la Fédération française de football pour des matches supposés truqués lors de la dernière journée du championnat National".