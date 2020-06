Indre-et-Loire : reprise timide et difficile pour le secteur des mariages

Depuis le 2 juin, il est de nouveau autorisé de se marier. De quoi relancer un secteur qui a beaucoup souffert pendant le confinement, et qui attend un retour des cérémonies et des réceptions. Malheureusement, beaucoup de futurs mariés ont surtout choisi de reporter leur cérémonie. Charlotte et son compagnon, Jérémy, ont eux décidé de maintenir leur mariage le 27 juin, après des semaines d'attente et d'hésitations en raison du confinement. "C'est la course" dit Charlotte en enfilant sa robe à Tours ce mercredi. Elle devait faire le dernier essaye de sa robe mi-avril !

Des mariés préparent leur soirée, chez un prestataire, qui loue des décorations pour les mariages © Radio France - Rémi Brancato

Cette journée du 27 juin sera bien différente, avec le risque lié au virus. "On ne l’avait pas invité, il est venu tout seul" plaisante Charlotte. "On a prévu des masques, du gel hydroalcoolique : c’est une autre logistique mais on est heureux de se marier donc c’est ce qui compte". Les masques seront obligatoires à l'Eglise, et sur les photos de famille. "Dans 10 ans, on en rigolera, on aura fait un mariage masqué !"

Mais les mariages maintenus en juin sont rarissimes. "Tout a été pratiquement reporté sauf quelques exceptions" témoigne Philippe Lainé, de la société Chez PhiliGéo à Villandry, qui loue du matériel de décoration pour les mariages. Les reports de mariage, en août, septembre ou même surtout en 2021 sont légions. Même si la barrière des 100 km et les restrictions sont levées, beaucoup s'inquiètent de voir des proches absents, notamment en provenance de l'étranger, "surtout si ce sont des témoins". Noémie Pasquet, de l'agence MonaLisa, à Tours, explique qu'elle jongle avec les dates sur l'agenda, "du jamais vu". Des reports, des annulations, Noémie en a déjà vu "de manière anecdotique, mais là c'était pour tous les mariages".

Sans doute beaucoup de mariages en 2021

"En temps normal, la saison 2021 était déjà bien bookée et se sont ajoutés à ces mariages, les reports de 2020" raconte-t-elle. La plupart de ses clients ont en effet choisi de se marier l'an prochain, pour éviter toute incertitude. "On est obligé de refuser des dates à des nouveaux clients en 2021, et sur ces deux années, on aura donc un mariage au lieu de deux, c"est presque 50% de baisse de chiffre d’affaires, théoriquement !

Rémi Brancato