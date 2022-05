Indre-et-Loire : progression des dons aux associations en 2021, mais 2022 inquiète

Malgré la hausse des dons aux associations en 2021, 4,5% selon le baromètre France générosités, l'année 2022 s'annonce plus compliquée en Indre-et-Loire.

4,5 % de progression des dons aux associations en 2021, c'est le résultat du baromètre de la générosité publié ce 30 mai par France générosités, sur le calcul des dons et des legs faits à 129 associations. Des chiffres "exceptionnels" liés à deux années de pandémie mais cette année, ça baisse, s'inquiètent certaines associations d'Indre-et-Loire.

De bons chiffres liés à la pandémie...

"On a connu une progression des dons de l'ordre de 25% en 2021", constate Jean-Pierre Bereau, le secrétaire départemental des Restos du Cœur de Touraine. "C'est une multitude de petits dons qui, au total, représentent des montants importants." Une générosité qui se maintien grâce à des donateurs fidèles "car on bénéficie d'une notoriété importante qui fait que les donateurs traditionnels continuent à financer."

Le bilan est également bon chez Greenpeace. "La pandémie a pas mal joué là-dessus", souligne Fabrizio Tommasini, bénévole et responsable de la communication à l'antenne de Tours. "Je pense que les donateurs sont plus impliqués car il y a une augmentation de la sensibilisation sur l'alimentation, sur la consommation d'énergie, etc."

... qui sont plus mitigés en 2022

Des chiffres plus contrastés chez certaines associations comme la Ligue contre le cancer. "2021 c'était un retour à la normale après une année 2020 exceptionnelle", explique le professeur Loïc Vaillant, président du comité départemental d'Indre-et-Loire. Car contrairement à Greenpeace ou aux Restos du cœur, les donateurs de la Ligue sont plus variés : "Ils changent parce qu'ils ont été en contact avec quelqu'un qui a eu le cancer. Donc ils donnent spontanément, mais ça ne dure pas."

En 2022, on est en diminution des dons de 10 à 15%. Il y a eu une cassure très nette au moment de l'entrée en guerre de la Russie contre l'Ukraine." - le professeur Loïc Vaillant, président du comité départemental d'Indre-et-Loire

C'est l'une des pistes pour la baisse de dons observées en 2022. "On est en diminution de 10 à 15% et nous ne sommes pas les seuls, tous les comités de la Ligue contre le cancer ont fait la même constatation." La cause ? "Il y a eu une cassure très nette au moment de l'entrée en guerre de la Russie contre l'Ukraine avec une diminution brutale de 60 % des dons dans les quinze jours qui ont suivi. Il y a un sentiment d'inquiétude qui touche également la générosité du public."