Indre-et-Loire : "Route 37", un outil pour favoriser l'intégration pour les réfugiés

La ville de Tours et l'Etat débloquent 300.000 euros en faveur des réfugiés. Le contrat signé ce vendredi 1er octobre vient en complément du dispositif "Route 37" qui existe depuis un an et demi. Il s'agit d'un consortium de 10 associations qui œuvrent ensemble pour l'intégration des réfugiés.

Le premier contrat territorial d'accueil et d'intégration des réfugiés (CTAIR) en Indre-et-Loire a été signé, ce vendredi 1er octobre, entre l'État et la ville de Tours. Il prévoit une enveloppe de 300.000 euros et garantit notamment un accès au logement pérenne. Ce plan s'ajoute au dispositif "Route 37", créé il y a un an et demi. Réunies en consortium, 10 associations engagées auprès des réfugiés travaillent main dans la main pour favoriser l'intégration des réfugiés en Touraine.

Delphine en bénéficie depuis quatre mois. Cette Guinéenne, arrivée en France en 2019, apprend le métier d'agent polyvalent en restauration collective. "J'ai cherché du travail par mes propres moyens au début, mais ça ne marchait pas", explique-t-elle. Sans qualification, elle se tourne vers une assistance sociale qui lui conseille le réseau "Route 37".

Des contrats avec des cours de Français obligatoires

"Maintenant, je me sens utile, je me sens autonome, je me dis que je suis capable de faire des choses. Et je veux aller plus loin en faisant une formation de cuisinier." Avec son contrat d'insertion de 24 heures rémunérées, dont 7 dédiées à l'apprentissage du français, Delphine s'imagine un avenir plus serein en France.

Avec l'association Entraide et Solidarités, des réfugiés apprennent les métiers de la restauration collective. © Radio France - Adrien Bossard

Comme elle, ils sont 150 réfugiés sur les 700 que comptent l'Indre-et-Loire à bénéficier d'un accompagnement spécifique sur un an grâce au dispositif "Route 37". Chaque association joue un rôle différent dans l'insertion professionnelle, l'accès au logement et aux soins. Marawi prend ça comme une seconde chance. Cet Erythréen de 23 ans est parti de son pays en raison des problèmes politiques. "Quand je pense d'où je viens, j'ai du mal à y croire, explique le jeune homme dans un Français encore timide. J'ai traversé cinq pays avant d'arriver ici. Je suis passé par la Méditerranée, mon bateau s'est renversé, j'ai dû nager... Maintenant, je suis heureux d'être là". Le jeune homme a commencé récemment une formation de maraîcher à Mettray et a son propre logement.

Il faut bien comprendre que ces réfugiés sont des ressources pour la France

Un exemple d'intégration qui comble Paul Grenot, directeur de la formation pour l'association Atouts et perspectives, partie prenante du réseau "Route 37". "Ce que l'on souhaite, c'est qu'à la fin de cette année, ils soient tous capables de se débrouiller par eux-mêmes, qu'ils trouvent un travail en CDI ou en CDD. Il faut bien comprendre que ces réfugiés sont des ressources pour la France. Cela permet de couvrir des besoins dans des secteurs où l'on est parfois en mal de main d'œuvre."

Cette "Route 37" a encore un an et demi de chemin à faire avant que le contrat avec l'Etat prenne fin. Mais les acteurs aimeraient continuer l'aventure au-delà de cette échéance. Tout dépendra de la volonté des pouvoirs publics, qui financent la moitié de ce programme de 4 millions d'euros.