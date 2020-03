Indre-et-Loire : Saint-Avertin achète 7.000 stylos à usage unique pour les élections municipales

Comme Montpellier ou Nantes, une municipalité d'Indre-et-Loire a décidé d'aller au-delà des préconisations officielles de la Préfecture pour limiter les risques de propagation du Covid-19 et de proposer des stylos à usage unique aux gens qui viendront voter à l'élection municipale du 15 mars. A Saint-Avertin, qui compte plus de 11 000 inscrits, 7 000 stylos seront à disposition des votants : un nombre suffisant, si on se base sur le taux de participation aux élections précédentes.

600 euros TTC investis par la municipalité

L'effort financier pour la commune reste très limité, selon Philippe Lucchèse, directeur de la communication de la mairie de Saint Avertin : "Pour 7000 stylos, on est à 600 euros Toute Taxe Comprise. _On est sur du stylo de base, les moins chers possibles_, et évidemment pas du stylo publicitaire ni quoi que ce soit. C'est vraiment juste un outil de base pour que chacun puisse signer dimanche sans toucher un stylo déjà utilisé par quelqu'un d'autre".

"Ils repartent avec, ils le laissent, ce n'est pas un souci. _Ce qui nous restera, on l'utilisera ensuite dans les écoles, les services, etc... après désinfection, évidemment_. Mais comme le virus ne tient que quatre heures sur un objet, il n'y aura pas de problème" précise Philippe Lucchèse.

Saint Avertin annule la manifestation Nature en Fête début avril

En raison de l'interdiction nationale d'avoir simultanément plus de 1 000 personnes au même endroit, la municipalité de Saint Avertin a par ailleurs décidé d'annuler la manifestation Nature en Fête. Prévue les 4 et 5 avril, elle devait attirer près de 15 000 personnes sur un week-end.