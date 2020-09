Selon un dernier bilan de l'académie Orléans-Tours, sept classes sont actuellement fermées à cause de cas de Covid-19. Dans l'ensemble de l'académie, 21 classes sont fermées.

Indre-et-Loire : Sept classes actuellement fermées à cause de l'épidémie de Covid-19

L'académie Orléans - Tours fait un nouvel état des lieux de l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur les établissements scolaires.

En Indre-et-Loire, il y a actuellement 7 classes fermées dans les écoles à cause du virus.

Au total dans l'académie, 21 classes sont fermées ainsi qu'une école en Eure-et-Loir sur les 2.145 au total.

161 cas de Covid-19 sont confirmés chez des élèves (soit 13 de plus en 24 heures) et 33 parmi les membres du personnels (soit 2 de plus en 24 heures).