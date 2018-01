Villedômer, France

Lorsque la proposition a été faite à la boulangère Martine Sidaine, la réponse a été immédiatement positive "Ca correspondait à mes valeurs, il y a du partage et ça nous a plu de participer et de faire participer nos clients à cette initiative généreuse". Pas question pour autant de perdre la gourmandise, les galettes ne sont pas en forme de cœur mais bien rondes et bien garnies car explique Martine Sidaine, "une galette en forme de cœur c'est plus de pâte feuilletée et moins de garniture et avec mon mari, nous voulions garder la gourmandise".

quelques dizaines de centimes reversés sur le prix de chaque galette au Secours Populaire

Pour les clients, rien ne change : les garnitures gourmandes (frangipane, chocolat, hollandaise, ou encore pommes cannelle) sont toujours là pour le goût de chacun. Les galettes sont au même prix, Martine conserve chaque étiquette portant le prix des galettes et fin janvier, elle fera le total des galettes vendues et prélèvera 50 centimes sur chaque prix pour le reverser au Secours Populaire.

Une série de fèves spécialement créées pour cette opération représentent les différentes actions du Secours Populaire : les Pères Noël verts, les Copains du Monde ou encore les journées à la mer pour les oublier des vacances !

Une série de fèves a été créée pour rappeler les actions du Secours Populaire. © Radio France - Marie-Ange Lescure

Martine Sidaine, la boulangère, a mis dans les boites aux lettres de ses clients un petit message pour leur expliquer cette opération de solidarité et les gourmands de Villedomer ont volontiers adhéré à ce geste de partage tout en conservant tradition de la galette et gourmandise !