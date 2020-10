Indre-et-Loire : sur l'A10 à Sainte Maure et sur les quais de Loire à Tours, coup d'envoi d'importants travaux

Dans la nuit du lundi 26 octobre au mardi 27 octobre, à partir de 20h00 jusqu'à 7h00 du matin, sur l'A10, les échangeurs de Sainte-Maure-de-Touraine et de Monts-Sorigny seront partiellement fermés à cause de travaux. Vinci Autoroutes procède à la construction d'écrans acoustiques. Du coup, la bretelle de sortie de Sainte Maure dans le sens Bordeaux-Tours sera fermée et la bretelle d'entrée de Monts-Sorigny dans le sens Tours-Bordeaux aussi. Les automobilistes devront suivre les itinéraires de déviation.

Ce lundi également, des travaux de renforcement des levées de la Loire vont démarrer à Tours et Saint Pierre-des-Corps pour deux mois jusqu'à la mi-décembre. Ils se situent sur le quai de la Loire entre le rond point des Français Libres et la rue Marcel Cachin, c'est au carrefour de la ville de Tours avec l'entrée de St Pierre des Corps. De ce lundi 26 octobre au vendredi 6 novembre, on ne circulera plus que sur une demi-chaussée et la circulation sera alternée sur les quais de Loire. Des espaces de stationnement seront aussi condamnés. Il faut s'attendre à de nombreux ralentissements pendant deux mois.