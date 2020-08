Indre-et-Loire : les tourangeaux et les touristes à la recherche de la fraîcheur

Face à la canicule, à Tours, on recherche un endroit frais pour s'abriter en ville. Mais ce dimanche, le choix était limité. Les jardins publics et les églises sont des endroits bien pratiques pour faire une pause fraîcheur.

A Tours, les touristes et les tourangeaux pratiquent en ce moment le même sport: la course à la fraîcheur. Il y a ceux qui trempent leurs pieds dans les bassins de la ville et il y a ceux qui se précipitent dans les endroits abrités ou ombragés. Ce dimanche 9 août, les lieux les plus recherchés étaient l'ombre des jardins publics et l'intérieur des églises.

Nous sommes dans le jardin des Prébendes, fin de matinée. Un jeune couple et son bébé de 1 mois se sont levés tôt pour profiter de la fraîcheur.

A cette heure de la matinée, on est encore bien, il y a de l'air, de l'ombre, en plus on a un enfant tout petit c'est calme et çà fait du bien -un jeune père de famille

La fontaine rocailleuse du jardin des Prébendes amène cette fraîcheur de l'eau aux promeneurs © Radio France - Denis Guey

D'autres rentrent du marché et traversent exprès les Prébendes.

En plein centre-ville, avoir une telle oasis, c'est agréable, on a un ou deux degrés de moins que sur le bitume, on en profite -une tourangelle de retour des halles

Direction la cathédrale de Tours qui est, en principe, un autre havre de fraîcheur. Avant d'y entrer, cette famille de Saint Gratien, en région parisienne le croyait aussi.

Il fait très chaud à l'intérieur en fait! Je ne vois pas de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Franchement, on cherchait de la fraîcheur mais il n'y en pas -une famille parisienne

La cathédrale de Tours offre plus d'ombre à l'extérieur que de fraîcheur dans la nef © Radio France - Denis Guey

Cette température un peu chaude est inattendue dans la cathédrale. Pour le vicaire général, c'est la faute aux portes qui sont largement ouvertes et qui laissent pénétrer la chaleur. Sur le parvis, ce jeune homme venu de Toulouse est lui aussi surpris : "je ne connais pas trop les églises mais j'ai été surpris qu'il fasse si chaud"

En ce moment dans la cathédrale, il ne ferait que 5 à 6 degrés de moins qu'à l'extérieur. Quand les portes sont fermées, l'écart de température descendrait jusqu'à 10 degrés.