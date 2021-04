Indre-et-Loire : Tours-Métropole lance une concertation autour du déploiement de la 5G

Elle fait rêver certains internautes mais elle inquiète aussi énormément de monde, si on en croit la fronde constatée depuis des mois sur les réseaux sociaux : la 5G commence à être déployée dans les villes de France. La métropole de Tours ne peut pas s'opposer au développement de cette nouvelle technologie, c'est un choix gouvernemental. Il y a d'ailleurs déjà au moins une dizaine d'antennes 5G installées, dans le secteur de Tours, selon l'Agence Nationale des Fréquences, mais les élus métropolitains veulent au moins s'inspirer des préconisations des citoyens pour établir un plan d'action.

65 représentants des habitants, des associations, des entreprises et des élus ont été sélectionnés pour former un panel qui se veut représentatif :

Le collège des habitants : 21 personnes représentatives des communes de la Métropole. Elles ont été choisies par chaque municipalité : parfois par tirage au sort, parfois par appel à la population, parfois par choix direct du maire.

Quel est l'impact de la 5G sur notre santé? Notre vie économique? Nos usages numériques?

Les membres de ce panel vont commencer par écouter les exposés d’une dizaine d'experts autour de plusieurs grands domaines : les enjeux environnementaux, les enjeux sanitaires, les enjeux sociétaux et les enjeux économiques. Ça va se passer ce jeudi 8 avril et lundi prochain, pendant deux heures à chaque fois, et en visio-conférence compte tenu du contexte sanitaire.

Les 15 et 19 avril, les participants seront répartis en sous-groupes, chargés chacun de réfléchir à un des grands enjeux. Ce sera à eux de faire des propositions pour concilier, au mieux, notre cadre de vie et cette nouvelle technologie : comment dissimuler les antennes? Comment s'assurer que les champs magnétiques ne causent pas de soucis de santé? etc, etc...Les propositions seront mises en commun et hiérarchisées, le 23 avril.

Le président de la Métropole a demandé aux opérateurs de téléphonie mobile de geler les installations d'antennes 5G jusqu'à la fin de la concertation, fin avril. Les élus métropolitain diront, en septembre, quelles préconisations ils pourront ou voudront appliquer.

Notez aussi que tous les habitants de la Métropole de Tours peuvent participer à cette concertation en laissant des remarques et des propositions sur le site de Tours-Métropole Val de Loire

Le maire de Tours sera ce jeudi matin l'invité de France Bleu Touraine, à 7H45

L'été dernier, Emmanuel Denis avait préconisé qu'un moratoire soit appliqué au déploiement des antennes 5G, en attendant le résultat d'une étude de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire. Initialement programmé en mars 2021, la publication de cette étude est repoussée de quelques semaines.