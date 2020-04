Comment prépare-t-on le déconfinement des 300 000 habitants de la Métropole de Tours ? c'est la question posée sur France Bleu au Président de la Métropole et Maire de Saint Cyr sur Loire. En Tant que maire, il se dit prêt à rouvrir les écoles à condition d'avoir des consignes précises de l'Etat.

Indre-et-Loire : Tours Métropole Val de Loire a commandé plus d'un million de masques pour la population

Philippe Briand Président Tours Métropole Val de Loire et Maire de Saint Cyr sur Loire

Les ministres ont remis mercredi 22 avril leur copie au chef du gouvernement pour prépare le déconfinement secteur par secteur : l'éducation avec les premières pistes données par Jean Michel Blanquer, les transports, l'économie, le tourisme..

Philippe Briand Président de Tours Métropole Val de Loire répondait aux questions de France Bleu

Comme de nombreuses autres collectivités locales, la Métropole a participé à hauteur de 800 000 masques à la commande de 2 millions de masques passée en Chine par la Région Centre-Val de Loire. Par ailleurs, elle a lancé la production de plus de 400 000 masques aux normes AFNOR dans une entreprise de Saint Avertin en Indre-et-Loire.

Philippe Briand se dit favorable au port du masque dans tous les espaces publics et les 60 000 premiers réceptionnés ont été remis en priorité aux agents de la métropole et aux chauffeurs des bus et du tram.

L'intégralité de l'interview du président de la Métropole Tours Val de Loire est à écouter ci-dessous