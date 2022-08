Indre-et-Loire : un arbre généalogique sur internet pour rendre hommage aux victimes du massacre de Maillé

C'était il y a 78 ans, le 25 août 1944. Alors que Paris est enfin libéré de l'occupation allemande, les Nazis encerclent le village de Maillé, situé à 50 kilomètres au Sud de Tours. En une matinée, les soldats assassinent les habitants présents dans le bourg, dans leur maison : hommes, femmes, enfants, vieillards.... Au total, 124 personnes sont tuées ce jour-là. Pour rendre hommage aux victimes, un projet intitulé "Maillé 1944" a vu le jour, lancé par plusieurs bénévoles du site "Geneanet", dédié à la généalogie en ligne.

Ces bénévoles ont travaillé main dans la main avec l'Association pour le Souvenir de Maillé afin de constituer, sur Geneanet, un arbre généalogique de toutes les familles des victimes et des survivants. Ce nouvel outil permet de perpétuer le devoir de mémoire. Sur le site internet de Geneanet, près de 6.000 personnes ont ainsi été répertoriées. Pour chacune d'elles, il existe une page qui comprend des informations biographiques et familiales, ainsi que plusieurs photos.

Une tragédie humaine

L'initiative a rendu possible également la reconstruction du parcours individuel de chacun grâce aux différentes photos et documents d'archives recueillis par l'Association pour le souvenir de Maillé. "Les informations, il y en a des milliers. Si elles ne sont pas traitées d'un point de vue documentaire et mises en relation et en interaction, elles sont perdues", insiste Robert Parlange qui coordonne la commission "mémoire" de l'association. Cet arbre généalogique permet de comprendre un peu plus le massacre, et d'insister sur les histoires individuelles des victimes et des survivants. Toutes les informations collectées seront bientôt mises en ligne également sur le site de la Maison du Souvenir, avec une visée pédagogique pour les scolaires qui n'auraient pas la possibilité de se rendre au musée à Maillé.

Roman Taillefait est le directeur de la Maison du Souvenir de Maillé. Il ne veut surtout pas résumer le massacre du 25 août 1944 à une date dans un livre d'histoire. "L'idée, c'est de ne jamais oublier qu'il y a des humains derrière ces victimes, d'oublier que c'étaient des gens qui étaient des pères, des mères, des frères, des sœurs, des enfants, des amis, des voisins. Que toutes ces personnes-là avaient une vie avant le massacre et auraient eu une vie après le massacre. Ce n'est pas seulement un événement de la Seconde Guerre mondiale, c'est aussi une tragédie, une tragédie humaine", explique-t-il.

C'est en tout cas par ce biais que Geneanet et l'Association pour le souvenir de Maillé ont voulu rendre hommage aux victimes. En 2024, l'association commémorera les 80 ans du massacre de Maillé.