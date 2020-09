Indre-et-Loire : un avion d'aéroclub survole par erreur le CEA de Monts, son pilote entendu par les gendarmes

C'est une erreur qui peut coûter cher. Mercredi 9 septembre, un pilote d'aéro-club de Yvetot en Normandie a survolé en Touraine un site militaire interdit, le CEA Le Ripault, le commissariat à l'énergie atomique situé à Monts près de Tours. Les gendarmes ont aussitôt déclenché le Plan Polaire 3 et ils sont venus cueillir l'avion et son pilote à leur atterrissage à Yvetot en Normandie. Le pilote a été auditionné, puis relâché avec un rappel à la loi.

François Chaumeil est membre et trésorier de aéro-club d'Yvetot. Il explique ce qui a pu amener le pilote à cette erreur, "c'est possible de se tromper. Les cartes aéronautiques montrent les lieux interdits de survol, mais on peut être gêné par la météo, par une dérive du vent. Entre une route qu'on suit en voiture et une route aérienne, les impressions visuelles sont très différentes."

Souvent quand les pilotes sont de bonne foi et que c'est une première fois, la gendarmerie fait un rappel au règlement

François Chaumeil précise que "les sites interdits sont marqués PI ou PR, comme périmètre interdit ou périmètre restreint. Pour une centrale nucléaire par exemple, il est interdit de voler en dessous de 3.500 pieds, c'est-à-dire en dessous de 1.200 mètres." Et d'expliquer que "souvent, quand les pilotes sont de bonne foi et que c'est une première fois, la gendarmerie fait un rappel au règlement. Notre pilote d'Yvetot a été entendu par les gendarmes, est ressorti libre et il aura la décision, je pense, prochainement."

En Indre-et-Loire, les sites sensibles connus interdits de vol sont la BA 705, le CEA de Monts, et la centrale nucléaire d'Avoine. C'est la brigade de gendarmerie du transport aérien (BGTA) de Deauville qui a intercepté le pilote à son arrivée. En région Centre-Val de Loire, cette brigade est basée à Châteauroux.