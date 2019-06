Indre-et-Loire : un bar ouvre pour redonner vie au bourg de Ciran

Un an après la fermeture d'une brasserie dans le bourg de Ciran, un bar-restaurant rouvre ce lundi. L'occasion pour les gérants et la mairie de redonner vie à ce village de 425 habitants, situé près de Loches. Seule inconnue : la déviation empruntée par les automobilistes qui contourne Ciran.

Ciran, France

Ciran voit un nouveau bar-restaurant pousser dans le bourg : " Chez Laurel et Hardy ". Depuis un an, l'ancienne brasserie était fermée et le village de 425 habitants " commençait à s'éteindre ", d'après Évelyne, une habitante venue dans le bar ce matin.

Attablée à côté du grand billard, elle retrouve Sophie, une amie de longue date, autour d'un café. Évelyne explique : " On se voit ici car sinon on n'a pas trop l'occasion de se retrouver. " Sophie, elle, vient de Ligueil spécialement pour la convivialité de ce bar car " _chez moi il n'y a pas de choses comme ça_. Dès qu'ils vont organiser des soirées festives, je vais ramener tous mes copains ! "

Le nom du bar-restaurant : "l'Antre-amis, chez Laurel et Hardy" © Radio France - Yvan Plantey

Une déviation qui pose problème

Les deux patrons du bar ont également ressenti cette attente et cela plusieurs mois avant l'ouverture. D'après Frédéric Thomas, le cuisinier, " il y avait beaucoup de personnes qui frappaient à la porte pour nous demander si on allait faire dépôt de pain ou relais-colis. Beaucoup nous ont aussi dit que ce serait le nouveau centre de Ciran et c'est ce qu'on espère aussi ".

Pourtant une menace plane : celle de la déviation construite en 2017 qui évite à plus de 2000 véhicules de passer dans le centre. D'après Réjanne, la gérante de l'ancienne brasserie, c'est ce qui a précipité la fermeture de son bar l'an dernier. " Les gens ne passent plus dans le village car la déviation ne fait pas faire d'énorme détour. Moi ça m'a enlevé près de 40% de la partie restauration. "

Pour éviter cela, Frédéric Thomas compte sur sa cuisine terroir pour fidéliser les clients et les faire venir des communes environnantes.