Indre-et-Loire : un bilan en demi-teinte pour le marché de Noël à Tours

Il ne reste plus que quelques heures pour profiter des 80 chalets de noël installés cette année à Tours. Ce vendredi 30 décembre, à 20 heures, le marché fermera ses portes. Pour cette édition 2022 le marché était encore une fois réparti sur différents sites, trois précisément : la Place Anatole France, la Place de la Résistance et le Boulevard Heurteloup. La fréquentation n'a pas été égale d'un lieu à l'autre et le bilan de cette édition 2022 est en demi-teinte du côté des commerçants.

Le Boulevard Heurteloup et la Place de la Résistance ont trouvé leur public

Un retour à la normale après deux ans de crise sanitaire pour Nora

Noël est passé, le Nouvel-An approche, mais les curieux continuent de se promener dans la grande allée du Boulevard Heurteloup. Ici tous les chalets sont encore ouverts, comme celui de Nora. Cette commerçante a le sourire, car malgré l'inflation, la météo, la Coupe du monde de football ses bijoux faits maison ont trouvé leur public. "Disons qu'effectivement, il y avait des paniers moyens plus modérés, mais beaucoup plus de monde". Ses clientes fidèles sont toujours là, et elle a retrouvé son chiffre d'avant covid : "Je trouvais qu'il y avait vraiment un bon dynamisme cette année et j'en suis ravie".

Un manège qui attire les familles

Un peu plus bas, Place de la Résistance parents et enfants continuent de faire des tours dans le petit manège. On embarque dans une boule de noël géante avant de prendre de la hauteur. La petite attraction est placé au centre du marché, avec autour les chalets comme celui de Philippe. Ses poires tapées se sont vendues comme des petits pains "c'est un très bon marché, il n'y a pas à se plaindre. Il y a juste le jour de la finale où il y a eu moins de monde mais c'est normal !" confie-t-il. Même succès à quelques mètres de là pour les décorations fleuries de Chantal : "on a très très bien travaillé !" se réjouit la commerçante. "Je m'y attendais parce que c'est un marché qui est très pratique et il y a un manège au milieu de la place, les gens font le tour et ils prennent le temps de regarder".

Place de la Résistance le manège, qui attire de nombreuses familles, est installé au centre avec autour de lui les différents chalets © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Grosse déception pour les commerçants Place Anatole France

"Il n'y a pas une guirlande, pas une lumière, pas un chalet où le père-noël peut faire des photos avec les enfants" (Stéphane)

Sur la place Anatole-France il n'y a pas foule dans les allées et dans les chalets encore ouverts, les commerçants, comme Stéphane sont amers. La grande roue et la patinoire installées a proximité n'ont pas drainé le public espéré. Pour ce commerçant présent depuis plusieurs années au marché de Noël à Tours ce n'est pas uniquement la faute de la météo ou de l'inflation qui frappe les porte-monnaie : "Ici ça fait coupe gorge. Pas une guirlande, pas une lumière, pas un chalet où le Père-Noël peut faire des photos avec les enfants" confie-t-il.

Certains de ses confrères ont vendu moitié moins que l'an dernier, par exemple. "Je trouve ça catastrophique que dans des villes cinq fois moins grosses ou quatre fois moins grosses qu'ici il y ait trois fois plus de moyens pour faire quelque chose de sympa" ajoute Stéphane.

Dans les allées de la Place Anatole France les visiteurs se font rares ce jeudi 29 décembre 2022. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

L'alimentaire limite la casse

Près de l'entrée, Thierry, le vendeur de gâteaux à la broche, est plutôt satisfait : "il y avait beaucoup de monde le week-end, et un peu plus dispersé la semaine". Pour cette deuxième année Place Anatole France, il estime de son côté que le public s'habitue petit à petit à l'emplacement.

Place Anatole France, les visiteurs viennent essentiellement profiter des douceurs crêpe, churros ou encore vin chaud. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Il faut dire que parmi les visiteurs, beaucoup ne viennent que pour trouver des douceurs comme Marine. Dans ses mains : une crêpe au sucre, une crête au Nutella, des chichis. Cette grand-mère attend le vin chaud et le chocolat. Elle apprécie ce marché de noël divisé en trois lieux, et Anatole France est de loin son préféré : "Je parle en tant que mamie avec mes petits enfants, pour eux c'est plus agréable. De l'autre côté, sur le boulevard Heurteloup c'est plus commercial, c'est pour les achats, c'est pour les grands" explique-t-elle.

Du côté de la mairie, on note également ce manque de fréquentation sur la Place Anatole France. "On a l'impression que les commerces alimentaires fonctionnent très très bien là bas, par contre les non-alimentaires sont peut-être moins adaptés" explique Iman Manzari. L'adjoint en charge du commerce, des foires et marchés confie qu'une réflexion va être menée : "on va repenser l'identité de ce marché Place Anatole France. Ca deviendra sûrement un village gastronomique car on voit bien que les commerçants alimentaires sont très satisfaits."

L'esprit de noël continue jusqu'à la mi-janvier à Tours :

- La patinoire (piste de rollers) jusqu'au 8 janvier

- La grande roue jusqu'au 2 janvier

- Le manège devant la gare jusqu'au 1er janvier

- Les deux carrousels (place Anatole France et place Heurteloup) jusqu'au 15 janvier

- Le manège enfantin (place Anatole France) jusqu'au 15 janvier