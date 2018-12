Indre-et-Loire : un dispositif pour faciliter l'engagement des agriculteurs sapeurs-pompiers-volontaires

Indre-et-Loire, France

Ce mercredi, un dispositif permettant de faciliter l'engagement des agriculteurs sapeurs-pompiers volontaires a été signé entre le Service d'Incendie et de Secours 37 (SDIS37), le Crédit Mutuel et le Service de Remplacement Agricole d'Indre-et-Loire. Cette convention va permettre à des agriculteurs, pompiers volontaires, de se former au Centre de formation du SDIS tout en bénéficiant d'un ouvrier de remplacement dans leur exploitation. On compte une cinquantaine d'agriculteurs sapeurs-pompiers volontaires.

Le coût de ce dispositif va être pris en charge par leurs indemnités de pompier volontaire (données au moment des sessions de formation) qui seront reversées au service de remplacement. La différence sera compensée par une participation du Crédit Mutuel Centre à hauteur de 2.000 euros. Au total, avec ce dispositif, une trentaine de journées de formation par an seront proposées aux agriculteurs.