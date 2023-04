Indre-et-Loire : un forum des séniors pour aider les séniors à " bien vieillir " à Saint-Cyr-sur-Loire

En pleine crise sur la réforme des retraites, a lieu ce mardi après-midi, la restitution du Conseil Nationale de la Refondation sur le bien vieillir. Un vrai enjeu de société alors que le pays est confronté à une urgence démographique liée au vieillissement de la population. Une restitution que n'a pas attendu l'Asept, l'Association santé éducation et prévention sur les territoires.

Invité de France Bleu Touraine, un de ses animatrices et coordinatrice en Indre-et-Loire, Jeanne Trias, précise que de nombreux ateliers sont organisés par l'association pour soutenir les séniors et les aider à bien vieillir, axés notamment sur le bien-être et la capacité de vaincre le stress.

L'Asept sera également présente, ce mardi au forum des séniors de Saint-Cyr-sur-Loire.