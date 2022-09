Indre-et-Loire : plus de volontaires, après les feux de forêt de l'été et des moyens plus adaptés

Après un été sous les feux des projecteurs, les sapeurs-pompiers devraient être plus nombreux en Indre-et-Loire. Les épisodes caniculaires de 2022 ont motivé des candidats à s'engager comme volontaires. Des moyens sont aussi mis en place, dans le département, pour intervenir sur des feux de forêt.