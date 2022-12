Indre-et-Loire : "un retour à la normale" en discothèque après deux ans sans Saint-Sylvestre à cause du covid

Plus que quelques heures avant de dire adieu à 2022 et célébrer l'arrivée de 2023. Un moment très attendu, que vous fêterez sûrement en famille ou entre amis. Chez vous ou peut être .... en discothèque ? Pour la première fois depuis deux ans de crise sanitaire les boîtes de nuit sont ouvertes pour le réveillon. L'an passé, le gouvernement avait prolongé la fermeture des établissements de nuit face à la reprise de l'épidémie, privant patrons et clients de Saint-Sylvestre.

Ce 31 décembre 2022 est donc un jour symbolique pour les établissements, il marque un retour à la normale, comme si la page du covid était définitivement tournée. "on espère que ce réveillon sera un réveillon de retour à la vie" confie Nicolas Bruand à la tête du New Vegas à La-Croix-en-Touraine. Il n'attend pas une affluence record plutôt un réveillon "comme avant". "Le retour à la vie on l'a vraiment vécu pendant un an, car après la fermeture de l'hiver dernier on a vraiment eu une année extraordinaire" décrit le patron d'établissement qui évoque aussi une accalmie depuis septembre.

"À vrai dire, depuis le mois de septembre, on est sur un retour à la normale, c'est à dire que l'euphorie après covid est retombée je pense" confie Nicolas Bruand pour qui ce 31 décembre "ne sera pas forcément le 31 de la libération". Il ajoute, "contrairement à ce que j'ai vécu pendant un an où effectivement on a eu l'impression d'avoir des 31 pendant un an tous les samedis".