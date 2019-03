Une adolescente tourangelle de 15 ans démontre qu'elle achète facilement des cigarettes chez les buralistes

Alors que la vente de tabac aux mineurs est interdite depuis 2004, une adolescente a mis quelques buralistes tourangeaux à l'épreuve. Le constat est sans appel : sur les six buralistes testés, un seul a vérifié son âge. Les cinq autres lui ont vendu des cigarettes.

Sur les six tentatives de la jeune tourangelle de 15 ans, un seul buraliste lui a demandé son âge.

Sa mère, Céline, nous avait alertés sur le test que sa fille de 15 ans, Ophélie*, a fait passer à plusieurs buralistes d'Indre-et-Loire. Ces deux habitantes du nord de la Touraine avaient vérifié si ces derniers demandaient l'âge de l'adolescente avant de lui vendre un paquet de cigarettes. Six ont été testés, un seul a vérifié son âge. Tous les autres lui ont vendu un paquet de cigarettes. Pourtant la première version de la loi qui interdit de vendre du tabac aux mineurs est en vigueur depuis 2004. Pour cela, les buralistes encourent 135€ d'amende.

Afin que l'on se rende bien compte que ce phénomène est une réalité quotidienne, Ophélie a accepté d'être enregistrée en réitérant l'expérience.

Pour France Bleu Touraine, Ophélie, 15 ans, a essayé d'acheter un paquet de cigarette Copier

2 buralistes sur 3 buralistes accepteraient de vendre à un mineur

Cette situation n'est pas rare pour Ophélie. Pourtant Céline, sa mère, s'étonne toujours de constater que certains buralistes ne sont pas vigilants. " Quand on voit ma fille, on voit qu'elle fait bien son âge, voire moins. Je ne vois pas comment on peut croire qu'elle est majeure ", déplore-t-elle. En tout cas, ce ne sont ni l'apparence juvénile d'Ophélie, ni son appareil dentaire ou encore ni ses vêtements d'adolescente qui prouveront le contraire.

90 % des buralistes ne vérifieraient pas l'identité des acheteurs - d'après une étude du Comité national contre le tabagisme

Écœurée, Céline pense que le problème est comparable à celui de la vente d'alcool pour mineurs. " Ça me choque un peu car il y en a trois, parmi les trois buralistes, testés qui tenaient en même temps un bar. Je me dis qu'ils peuvent aussi lui vendre de l'alcool et qu'elle peut revenir totalement saoule sans que ça ne choque qui que ce soit. "

Cette situation n'a, semble-t-il, rien d'anodin car, d'après une étude du Comité national contre le tabagisme, deux buralistes sur trois buralistes accepteraient de vendre à un mineur et 90 % ne vérifieraient pas l'identité des acheteurs.

* À sa demande, son prénom a été changé.