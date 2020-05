Indre-et-Loire : une aide d'urgence de 100 à 250 euros versée à 28.000 foyers modestes ce vendredi

La CAF de Touraine va procéder ce vendredi 15 mai au versement de l'aide d'urgence destinée à répondre aux conséquences de la crise épidémique et du confinement sur les budgets des ménages les plus modestes. En Indre-et-Loire, près de 28.000 foyers (27.769) vont toucher cette prime allant de 100 à 250 euros. Cette aide est de 150 euros par famille bénéficiaire du RSA ou de l'Allocation de solidarité spécifique (ASS), à laquelle s'ajoutent 100 euros par enfant.

Une enveloppe de 6 millions d'euros pour les foyers d'Indre-et-Loire

Les familles qui ne bénéficient ni du RSA, ni de l'ASS, mais qui touchent des aides au logement, perçoivent de leur côté 100 euros par enfant. En Indre-et-Loire, on compte 39.229 enfants au sein des 28.000 foyers éligibles à cette aide d'urgence (13.791 bénéficiaires du RSA et 13.978 bénéficiaires des aides au logement). On compte au total 120.000 foyers allocataires dans notre département.

Une aide jugée insuffisante par la CFDT et la Fondation Abbé Pierre

Au total, l'enveloppe de l'aide d'urgence est de 6 millions d'euros (5 millions 991.551 euros) en Indre-et-Loire. Le versement est automatique, il n'y a pas de démarches à effectuer.

Du fait des tarifs sociaux dans les cantines scolaires, les familles ont des dépenses supplémentaires pendant la fermeture des écoles, puisqu'elles doivent nourrir leurs enfants à midi.

Cette aide est aussi destinée à aider les travailleurs précaires qui ont perdu leur emploi juste avant ou pendant la crise, et qui ne bénéficient désormais que des minima sociaux, mais aussi aux ménages qui ont connu parfois une baisse importante de revenus occasionnels.

Cette prime, même si elle va dans le bon sens, est jugée insuffisante selon la Fondation Abbé Pierre ou encore la CFDT qui demandait 250 euros par personne au lieu de 150.