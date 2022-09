Indre-et-Loire : une bouchère de Bléré aux championnats du monde de boucherie aux Etats-Unis ce week-end

Stéphanie Hein a 30 ans et depuis trois ans elle est membre de l'équipe de France de Boucherie qui compte déjà une étoile de champion du monde sur son tablier. L'équipe est aussi championne d'Europe en titre depuis l'an dernier. Stéphanie et ses coéquipiers sont partis aux Etats-Unis depuis une semaine pour avoir le temps de se remettre du décalage horaire et pour trouver les produits qui ne pouvaient pas passer la douane, comme des champignons, par exemple.

On a passé 30 week-ends à s'entraîner, à raison d'un week-end tous les quinze jours, du samedi soir au lundi soir - Stéphanie Hein

En boucherie, comme dans n'importe quelle autre discipline, on ne s'improvise pas champion du monde. Ce concours, Stéphanie le prépare depuis trois ans maintenant, avec les sept autres membres de son équipe : "on a passé 30 week-ends, à raison d'un week-end tous les quinze jours, du samedi soir au lundi soir. Et entre les deux week-ends, il fallait qu'on ait progressé de façon à repartir au point le week-end suivant".

Les six membres de l'équipe ont trois heures pour réaliser 110 préparations

L'épreuve de ce soir va durer trois heures. Un temps trés limité pour réaliser un buffet pantagruélique : "un demi-bœuf, un demi-porc, un agneau, six volailles et on a aussi cinq sortes de saucisses à faire...c'est assez sportif " concède Stéphanie. "C'est un buffet de sept mètres de long par un mètre cinquante de profondeur avec un peu plus de 110 préparations mises dans des petits plats. Ca va donner à peu près 150 contenants. C'est énorme".

Pour tenir les délais, chacun des six titulaires de l'équipe doit être à la bonne place, et les deux remplaçants doivent pouvoir se substituer instantanément à n'importe lequel d'entre eux en cas d'absence ou de blessure : "deux titulaires s'occupent du bœuf, un pour le travail de gros, l'autre pour le travail en finesse. On va en avoir un autre sur l'agneau. Un sur les petites pièces où faut vraiment sublimer l'Art à la française. Un sur les volailles et le dernier s'occupe de la présentation-décoration. C'est le rôle du capitaine et du coach de mettre la bonne personne à la bonne place. Les remplaçants, c'est un travail qui est difficile parce qu'il faut connaître les postes de tout le monde".

Portrait de Stéphanie Hein, candidate aux championnats du monde de boucherie ce samedi, aux Etats-Unis. Copier

Polyvalente et rapide, Stéphanie Hein est donc une des deux remplaçantes de l'équipe de France. Pour être à la hauteur, elle demande régulièrement l'avis de ses collègues de la boucherie Doiseau, à Bléré. Certains clients, au courant de son aventure américaine, lui ont aussi adressé des messages d'encouragements.

Le championnat du monde de boucherie se déroule ce samedi de 17h à 20H, heure française. Les résultats seront proclamés demain.