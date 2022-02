Indre-et-Loire : une dotation de 15 000 euros pour rénover une maison médiévale à Crissay-sur-Manse

Dans le cadre du programme "patrimoine et tourisme local" lancé en novembre 2019 par Airbnb et la Fondation du patrimoine, cinq lieux historique ont été sélectionnés pour être à terme rénové. Parmi les lauréats, la Maison médiévale du Grand Carroi à Crissay-sur-Manse, située à proximité de Chinon.

La maison médiévale du Grand Carroi à Crissay-sur-Manse, située à proximité de Chinon, a reçu une dotation de 15 000 euros pour sa rénovation. Des travaux financés par la société Airbnb et la fondation du patrimoine via un nouveau programme intitulé : "patrimoine et tourisme local". Les travaux qui ont commencé en novembre 2019 devraient se terminer au printemps 2022. Ce programme encore peu connu, soutient des projets de rénovation, de préservation ou de sauvetage d’édifices ou d’éléments de patrimoine bâti qui participent au dynamisme local et à la mise en valeur du patrimoine architectural, culturel ou historique des territoires.

Une maison médiévale du XVIème siècle

La Maison médiévale du Grand Carroi, qui est la plus imposante du centre bourg de Crissay, a été construite en 1536. Elle contribue à l’atmosphère envoutante du village. Les habitants se mobilisent donc aux côtés du propriétaire pour sauver ce patrimoine exceptionnel via cette dotation.

Des travaux pour rénover la façade, les huisseries et les fenêtres

Les travaux concernés par le soutien de la Fondation du patrimoine portent sur les huisseries des fenêtres. Ils s’inscrivent dans une vaste campagne de restauration qui porte également sur la façade, la toiture et l’intérieur de la maison. Cette restauration s’achèvera par la partie portant sur les fenêtres.

Une ouverture au public dès la fin des travaux

Le propriétaire qui vit dans cette maison exceptionnelle en a hérité de ses grands-parents - eux-mêmes, déjà viticulteurs, qui l’ont acquise en 1927. Il souhaite à terme l’ouvrir aux nombreux touristes de passage, notamment pour leur faire découvrir le magnifique plafond à la flamande, élément de patrimoine rarissime.

Ce programme encore peu connu, soutient des projets de rénovation, de préservation ou de sauvetage d’édifices ou d’éléments de patrimoine bâti qui participent au dynamisme local et à la mise en valeur du patrimoine architectural, culturel ou historique des territoires.