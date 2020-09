Indre-et-Loire : une ex-voiture du roi de Jordanie mise aux enchères ce dimanche au château de Beauvois

35 voitures de collection vont être mises aux enchères ce dimanche 13 septembre dans la cour du château de Beauvois près de Saint Etienne de Chigny. C'est la seule vente de l'année de voitures de collection pour l'étude de maître Bertrand Jabot, commissaire-priseur à Tours. Des voitures de luxe, Rolls Royce, Jaguar, BMW, Mercedes. Des voitures collector comme des Land Rover, une Jeep Hotchkiss, une Triumph. Et le clou de la vente, une Mercedes 300S Coupé ayant appartenu pendant 20 ans au roi Hussein de Jordanie. La mise à prix sera de 280 000 euros.

Le roi Hussein de Jordanie a acheté cette Mercedes 300S neuve en 1953 et il l'a gardée pendant 20 ans.

On a mis dans le catalogue une photo du roi de Jordanie au volant de sa voiture. C'était dans les années 50. Il y a une vraie plus value à cette voiture, c'est une très belle restauration et son pédigree d'appartenance au roi de Jordanie -Bertrand Jabot, le commissaire priseur de la vente

L'intérieur d'une Lancia Ardennes "Pourtout" du nom d'un carrossier du Loir-et-Cher © Radio France - Denis Guey

La voiture est équipée d'un moteur à haute performance qui développe 150 chevaux. Le chassis et la sellerie ont été refaits, la caisse restaurée. Il y a aussi ce détail étonnant, le prix de la plaque d'immatriculation.

La plaque d'immatriculation elle seule vaut entre 25 et 30 000 euros. Dessus, on a trois fois le numéro I puis les lettres HRH ce qui veut dire "His Royal Higness", Sa Royale Majesté -Hugo Bensaïah, l'associé du commissaire-priseur

Une Mercedes 560SL et une Ferrari 308GTSI © Radio France - Denis Guey

Après le roi Hussein de Jordanie, cette Mercedes Benz 300S Coupé a connu trois autres propriétaires mais son état général est exceptionnel et les enchères devraient monter haut. Parmi les véhicules mis aux enchères, Bertrand Jabot a aussi eu un coup de cœur pour une Land Rover Defender et pour une Triumph Herald. Mise à prix des deux véhicules entre 6000 et 8000 euros.

La vente aux enchères commencera ce dimanche matin à 9h00 jusqu'à 12h00 au château de Beauvois. C'est à 15 kilomètres de Tours, près de St Etienne-de-Chigny.