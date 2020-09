Indre-et-Loire : une jeune tailleuse de pierre tourangelle sculpte une vasque pour le château de Villandry

C'est un événement et une opération spectaculaire qui a eu lieu ce mardi 1er septembre au château de Villandry. Une vasque en pierre de 800 kilos et de 1,30 m de haut a été déposée et installée dans la cour du château. Cette vasque est le chef-d'oeuvre de fin d'études d'une jeune tailleuse de pierre tourangelle née à Villandry et qui a vécu son enfance dans l'ombre du château. Elsa Berthelot est devenue grâce à cette sculpture, Compagnon du Devoir du Tour de France. L’événement a été suivi par les caméras de l'émission de France 3 "Des racines et des Ailes".

Elsa Berthelot, la jeune tailleuse de pierre, a 24 ans. Cette vasque, qui est son chef-d'oeuvre de Compagnon du Devoir, a nécessité plus de 950 heures de travail. La pierre vient d'une carrière de la Vienne. Elsa a taillé le bloc pendant 5 mois. Elle parle de cette vasque et de cette pierre avec amour, il n'y a pas d'autre mot.

C'est un bloc qui est vraiment magnifique, je suis amoureuse de cette pierre, c'était très plaisant à tailler, elle a un son magnifique, avec les outils çà sonne comme un cloche! -Elsa, la tailleuse de pierre

Le bloc de pierre en cours de taille dans l'atelier d'Elsa Berthelot - Elsa Berthelot

Ce mardi, un camion-élévateur vient de déposer délicatement dans la cour d'honneur le caisson qui protège cette vasque de 800 kilos. Dans quelques heures, elle sera fixée sur son socle. Elsa Berthelot revit par la pensée les heures de travail accompli.

Cela équivaut à plus de 950 heures de taille et si l'on compte la pose ce sera au final un peu plus de 1000 heures de travail

Des béliers à corne sculptés par l'artiste décorent les contours de cette vasque. Un chef d'oeuvre qui en appelle d'autres pour Elsa, la petite tailleuse de pierre du château de Villandry.

La base même de mon métier c'est de restaurer le patrimoine et c'est vraiment ce que j'ai envie de continuer de faire

Henri Carvallo, le propriétaire du château de Villandry, est ravi d'avoir fait confiance à Elsa Berthelot et les Compagnons du Devoir également qui ont validé l'oeuvre en question. Elsa reviendra en Touraine une fois son tour de France des Compagnons du Devoir achevé. Elle est entrée comme apprenti à Saumur. Et elle a effectué son tour de France comme aspirant tailleur de pierre à Angers, Bordeaux, puis en stage pendant un an au Canada.

Cette nouvelle vasque de la cour d'honneur du château remplace l'ancienne qui avait 100 ans et qui s'était fendue en deux avec le temps. Celle-ci a été entreposée dans les dépendances du château, il n'est pas envisagé de la détruire pour le moment.