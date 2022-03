Indre-et-Loire : une maison rénovée en trois jours pour accueillir des réfugiés à Chanceaux-sur-Choisille

Avec l'aide de la population et de plusieurs entreprises locales, la municipalité a réussi à rendre habitable en trois jours un pavillon qui lui appartient et qui servait de lieu de stockage depuis des années. Trois femmes et deux enfants venus d'Ukraine s'y installent ce jeudi.

Une mobilisation exceptionnelle, à Chanceaux-sur-Choisille, une commune de 3.500 habitants, située au nord de Tours. Depuis le week-end dernier, un énorme élan de solidarité est lancé pour préparer l'arrivée de cinq réfugiés ukrainiens, trois femmes et deux enfants. Le maire a décidé de mettre à disposition, gratuitement, un pavillon qui appartient à la commune et qui servait de lieu de stockage aux associations municipales. En trois jours, cette maison de 90 m², inhabitée depuis des années, est redevenue un logement agréable.

"J'ai posté une vidéo pour demander si la population pouvait donner des meubles, et une heure après, j'avais déjà des réponses" : le maire de Chanceaux-sur-Choisille Copier

Samedi dernier, des habitants d'origines ukrainiennes ont appelé la mairie pour lui demander si la municipalité aurait la possibilité d'accueillir cinq réfugiés, trois femmes et deux enfants. Immédiatement, le maire a pensé à aménager un pavillon de 90 m² qui servait de lieu de stockage aux associations de la ville. Ça a demandé beaucoup de réactivité et beaucoup d'efforts, comme l'explique le maire de Chanceaux-sur-Choisilles : "Dimanche, quand on est arrivé, j'étais un peu affolé parce que toutes les pièces étaient pleines de matériel stocké" se souvient Gérard Daviet. "Dès lundi matin, j'ai appelé les associations, qui sont toutes venues tout de suite vider entièrement ce pavillon".

Reportage à Chanceaux-sur-Choisille Copier

Dès dimanche soir, Gérard Daviet publie une vidéo, sur le site de la ville, pour faire appel aux bonnes volonté. Première urgence : remettre l'eau et installer des sanitaires. L'entreprise Lapeyre offre une douche et les meubles de salle de bain, et Jérome Avisseau, plombier dans la commune, se libère deux jours et divise sa facture par deux : "le maire était dans la panade. Il n'y avait plus de plomberie, tout avait été démonté, donc j'ai réinstallé tout ça en décalant quatre chantiers. Mes clients ont compris, même si ce n'était pas forcément facile pour eux. Faut les aider ces gens-là, on ne peut pas les laisser errer sans trouver de solution".

Une réponse immédiate de la population et des entreprises locales

La population partage visiblement ce constat : "Une heure après la diffusion de ma vidéo, je commençais déjà à avoir des appels" constate le maire de Chanceaux-sur-Choisille. "On m'a proposé au moins 15 lits! j'ai aussi eu des armoires, une salle à manger, de la vaisselle, du linge et aussi de la nourriture. La réponse de la population a vraiment été énorme".

Des employés de la commune et de la métropole ont monté les meubles offerts par la population ou des entreprises locales © Radio France - ©Boris Compain

L'électro-ménager est offert par le supermarché de la ville, Super U, dont Philippe Aleixo-Carvalho est le directeur : "On a mis à disposition réfrigérateur et lave-linge neufs. Ensuite, on a continué en mettant en place aussi une collecte au sein du magasin pour les premiers besoins alimentaires de cette famille qui arrive à Chanceaux"

Les 3 femmes et les deux enfants vont s'installer ce jeudi. Ils pourront rester gratuitement, le temps qu'il faudra, même si leur objectif est de retourner en Ukraine dès que possible.