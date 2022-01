Indre-et-Loire : une pétition lancée contre des micro-coupures d'électricité

C'est un problème qui empoisonne la vie d'environ 3. 000 foyers du nord-ouest de l'Indre-et-Loire. Depuis plusieurs années, des micro- coupures d'électricité se produisent régulièrement dans le secteur de Château-la-Vallière. En tout, six villages, comme ceux de Savigné-sur-Lathan, Cléré-les-Pins, Courcelles-de-Touraine, Channay-sur-Lathan, Avrillé-les-Ponceaux ou Sonzay.

Une pétition lancée

Un collectif d'habitants a lancé il y a une dizaine de jours une pétition dans le but, à terme, de mener une action de groupe envers le fournisseur d'énergie ENEDIS ; pour le moment cette pétition a recueilli une centaine de signatures. Il faut dire que les habitants concernés en ont marre d'assister, impuissants, à ces petites coupures d'électricité qui arrivent fréquemment depuis quatre à cinq ans et qui occasionnent régulièrement des dommages sur les appareils électroménagers comme par exemple à Savigné-sur-Lathan : "j'ai eu ma machine à laver qui a cramé l'année dernière à cause des coupures, cela peut durer cinq à dix minutes, parfois cela s'éteint et se rallume aussitôt, c'est pénible" explique Patricia. Un phénomène qui handicape cet autre habitant de l'impasse de la haute Pichonnière, Olivier, il est auto-entrepreneur : "avec internet dès qu'il y a des coupures, je suis en train de faire une description, cela donne beaucoup de travail et hop, ça coupe, je perds tout, je suis obligé de recommencer. Cela dépend des périodes, en ce moment ça va".

A qui la faute ?

Marie Lefort est la responsable du contrôle des concessions d'énergie au Syndicat Intercommunal d'Energie d'Indre-et-Loire, le SIEIL. Elle pointe du doigt ENEDIS : "mes collègues du service opérationnel constatent tous les jours que le réseau qui appartient aux communes à la base est vétuste, il est mal entretenu par ENEDIS qui ne fait pas suffisamment d'investissements et qui fait des petites réparations par objectif d'économies de bouts de chandelle".

Selon ce même syndicat, ENEDIS aurait deux explications sur ces micro-coupures, soit des ouvrages ont été endommagés, soit les oiseaux font bouger les lignes lorsqu'ils se posent dessus.