Indre-et-Loire : une quinzaine de caravanes de gens du voyage installées illégalement à Saint-Avertin

Des gens du voyage sont installés depuis dimanche matin sur le parking et le boulodrome de la Saint-Avertin. Le maire a saisi la préfecture d'Indre-et-Loire.

La mairie de Saint-Avertin a saisi la préfecture d'Indre-et-Loire après l'installation sauvage d'une quinzaine de caravanes. Les gens du voyage se sont installés illégalement dimanche 24 mai au matin sur le boulodrome de la commune et le parking attenant. "Le maire, son adjoint à la sécurité et la police municipale sont tout de suite allé sur place les sommant de se rendre sur une des aires d’accueil métropolitaines" écrit la municipalité qui précise que quinze places sur l'aire de Saint-Pierre-des-Corps et cinq places sur l’aire d’accueil de Saint-Avertin sont disponibles.

Les propriétaires des caravanes ont refusé de quitter les lieux

La maire de Saint-Avertin a saisi la préfecture pour "installation sans autorisation sur un terrain municipal", pour engager un arrêté de mise en demeure et une procédure d’expulsion immédiate. "Outre l’installation illégale sur un domaine communal, plusieurs infractions ont été constatées : destruction des deux barrières d’accès au site, branchement sauvage sur le boitier électrique du boulodrome et détournement des branchements d’eau" écrit la mairie.