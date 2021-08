Indre-et-Loire : une saison touristique mitigée, des résultats irréguliers entre les différents sites

La saison touristique se termine sur un bilan mitigé, la faute au mauvais temps de juillet et aux différentes restrictions sanitaires. Par conséquent, les résultats sont assez différents d'un site à l'autre.

La rentrée sonne la fin de la saison touristique. L'heure du premier bilan du tourisme en Indre-et-Loire est arrivée et il est plutôt mitigé. En fonction des sites, les résultats sont assez différents. Une chose est sûre, le mois d'août a été meilleur que celui de juillet. Entre la mauvaise météo et l'instauration du pass sanitaire, le tourisme n'était pas à son fort au début de l'été.

"La haute saison a commencé mi-juillet, ça a commencé un peu tardivement", estime Régis Delussac, directeur du plus grand camping du département, celui du Parc de Fierbois à Sainte-Catherine-de-Fierbois. Selon lui, cela est notamment dû à l'incertitude de déplacements entre les pays : "Même si on a eu des touristes étrangers, notamment néerlandais, on a eu aucune réservation anticipée de leur part." Résultat, sa clientèle est composé à 60 % de Français cet été.

La clientèle de luxe a manqué

Pire encore pour les campings, les Britanniques ont brillé par leur absence cette année. La faute, cette fois, aux règles de déplacements en vigueur entre les deux pays. Pourtant, les touristes britanniques représentent habituellement la meilleure clientèle pour les campings du département.

Cet été, les touristes étrangers présents étaient principalement européens, surtout venus de Belgique, des Pays-Bas et d'Allemagne. La clientèle de luxe, venue des pays étrangers hors Europe, a manqué à certains sites prestigieux. C'est le cas du château de Chenonceau explique Caroline Darrasse, directrice des relations publiques du château : "Nous avons normalement plus de 45 % de visiteurs étrangers venus de loin, donc c'est compliqué, même si on a eu un peu d'Américains, l'absence des Asiatiques, c'est un très très gros manque pour nous."

Les châteaux de la Loire comptent donc sur l'arrière-saison pour compenser les pertes. Le directeur du château d'Amboise, Marc Mettay, explique que cet été, "il n'y a pas eu d'effets de rattrapages des mois fermés à cause de la Covid-19".

"Désormais, l'enjeu, c'est la période Noël où on investit plusieurs dizaines de milliers d'euros pour décorer le château", Marc Mettay, directeur du château d'Amboise

Pour certains sites en revanche, il n'y a pas d'arrière-saison. Le Family Park de Sorigny ferme ses portes fin septembre. La gérante, Annabelle Dheilly, estime que la saison 2021 n'a pas été très bonne : "On a frôlé la catastrophe avec une baisse de la fréquentation de 60 % au moment où le pass sanitaire est entré en vigueur. Même si on est en légère hausse par rapport à l'an dernier, ça sera compliqué d'installer des nouveautés l'an prochain."

Le tourisme en Touraine a marqué un pas d'arrêt de quelques jours lors de l'instauration du pass sanitaire. "Les effets du pass sanitaire se sont rapidement réduit, on avait peur d'une catastrophe, ce n'est pas le cas et avec le mois d'août, c'est une année plutôt bonne pour le tourisme", juge Pierre-Alain Roiron, président du Comité régional du tourisme et maire de Langeais.

Une hausse moyenne de 5 % par rapport à 2020

Le mois d'août a, en effet, été bon pour le tourisme. Les sites gérés par le département d'Indre-et-Loire, tels que la forteresse royale de Chinon et la cité royale de Loches, ont connu une hausse moyenne de 5 % par rapport à 2020 sur l'été, juin compris.

Les journées médiévales ont été particulièrement réussies. Celle de Loches le 8 août a marqué un record de visite sur une journée avec 2.800 personnes. À Chinon, le 15 août, ce sont 1.900 personnes qui ont été présentes. Les journées antiques du dernier week-end d'août avec le village gallo-romain à Tours a également été une réussite.

Ce bon mois touristique se reflète sur les hébergements. Le camping du Parc de Fierbois a affiché complet sur le locatif. C'est-à-dire les mobil-homes, chalets, etc. Sur les quinze premiers jours d'août, l'hôtellerie connaît une hausse de 8 % par rapport à ceux de 2020 avec un retour proche des réservations de 2019. Les gîtes étaient, eux, quasiment complets durant tout l'été.

Enfin, la Loire à Vélo est bien repartie en août avec une hausse de 8 % sur la première moitié d'août par rapport à 2019. Le bilan estival sera bon malgré un léger recul par rapport à 2020 à cause notamment de la pluie. La fréquentation était en baisse de 16 % entre les mois de juillet 2020 et 2021.