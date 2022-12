Indre-et-Loire : une sexagénaire décède d'une crise cardiaque après avoir été refusée aux urgences

Une Tourangelle d'une soixante d'années est décédée un peu après minuit ce lundi 26 décembre à Fondettes près de Tours. Elle a succombé à une crise cardiaque. Quelques heures auparavant, son entrée aux urgences de la clinique de l'Alliance à Saint-Cyr-sur-Loire lui avait été refusée. Une information révélée par la Nouvelle République , confirmée par France Bleu Touraine.

ⓘ Publicité

Le jour de Noël, la sexagénaire ne se sent pas bien et a du mal à respirer. Son mari la transporte jusqu'au urgences de la clinique de Saint-Cyr-sur-Loire. A la porte, on signale au couple que le service est dans l'impossibilité de la prendre en charge car il est saturé. Les deux Tourangeaux doivent contacter le 15 ou se rendre aux urgences de l'hôpital Trousseau.

Une enquête ouverte par le parquet de Tours

L'époux ramène sa femme au domicile familial à Fondettes et contacte le 15. Rapidement, une ambulance des pompiers est envoyée. Mais l'état de santé de la sexagénaire se dégrade. Elle est en arrêt cardiaque. Son mari rappelle le 15. Une fois arrivés, les pompiers tentent de réanimer la femme. Elle décèdera un peu après minuit.

Le parquet de Tours précise à France Bleu Touraine qu'une enquête judiciaire a été ouverte en recherche des causes de la mort. La famille n'a pas déposé plainte.