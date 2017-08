Indre-et-Loire : une sortie au zoo de Beauval pour les oubliés des vacances

C'est ce mardi la 25ème édition des "oubliés des vacances". Le Secours Populaire emmène gratuitement les enfants qui n'ont pas pu partir en vacances au zoo de Beauval. Plus de 250 enfants de Touraine sont attendus. Un moment de bonheur pour les enfants. Un soulagement pour les parents.

Nathalie a trois enfants : "Je n'ai pas les moyens de partir avec tous mes enfants en vacances." Cette situation, le secours populaire la connaît bien. C'est pour cela que l'association a créé il y a 25 ans les sorties des "Oubliés des vacances". Elle emmène des centaines d'enfants qui n'ont pas eu la chance de bouger de chez eux cet été.

Bonheur pour les enfants

"Cet été, je suis resté à la maison, c'était ennuyeux. J'ai regardé la télé, j'ai joué à la tablette.", explique Diana, 5 ans. Alors forcément, quand elle pense à une journée au zoo de Beauval, elle a des étoiles dans les yeux : "Je veux voir les otaries ! Et puis les tigres, et puis les guépards, et puis les girafes...". La liste est longue.

Bol d'air pour les parents

Nathalie aurait bien aimé partir avec ses enfants : "Oui j'aurais aimé, mais comme je n'ai pas les moyens, je me dis que c'est déjà bien pour eux." Et puis elle va en profiter : "J'ai énormément de choses à faire que je ne peux pas faire avec mes enfants. Des factures, des papiers, du rangement. Pour prendre la rentrée de bon pied."

Les 250 enfants de Touraine arriveront ce mardi matin au zoo aux alentours de 10h. Ils rejoindront les oubliés des autres départements de la région.