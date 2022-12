Indre-et-Loire : une vingtaine de maisons privées d'internet et de téléphone depuis deux mois

Une coupure internet pendant une seule journée a souvent tendance à nous agacer. Mais imaginez une panne de deux mois ? C'est ce que vivent une partie des habitants de Quinçay à Rivarennes près d'Azay-le-Rideau. Leur box internet et leur téléphone se sont soudainement arrêtés de fonctionner le 19 octobre dernier. Aujourd'hui, ils n'en peuvent plus et se demandent ce que fait leur opérateur Orange.

ⓘ Publicité

Une situation intenable

Sur le pas de sa porte, Chantal, torchon sur l'épaule est dépitée : "Je n'ai plus internet, mon fixe ne marche plus depuis le 20 octobre. 20 octobre, 20 novembre et 20 décembre" indique cette Tourangelle installée dans le village depuis cinq ans. Deux mois d'attente donc et c'est long sans téléphone fixe surtout quand les communications restent compliquées dans ce petit hameau de campagne : "Nous ici, on a un mal fou à capter avec notre portable. Il faut sortir dehors !". Une situation qui n'arrange pas Chantal alors que les températures sont de plus en plus glaciales.

Chez sa voisine Céline, il n'y a plus de télé et les petites lumières de la box clignotent rouge. Cette situation n'est pas facile pour elle et son compagnon : "Mon conjoint a des sauvegardes qui doivent être effectuées pour son travail, ça ne marche pas. On a un système de surveillance qui n'est plus fonctionnel" énumère Céline qui promet aussi le Wifi à ses locataires, installés dans un petit logement à côté de leur maison : "On ne peut pas leur donner, c'est pénible pour eux".

"On ne voit pas de camion, ils ne font rien !"

Comme tous les habitants touchés par la panne, elle a contacté "plus d'une bonne dizaine de fois" Orange, leur opérateur. À chaque fois, elle se confronte à un mur : "On me dit qu'ils n'ont pas de réponse à m'apporter, que les techniciens donnent des dates de réparation mais qu'ils n'ont pas de nouvelles et qu'on me rappelle. Ce sont des rendez-vous téléphoniques calés à chaque fois mais sans réparations" s'agace la jeune femme. Elle tente de relativiser : "ce n'est que du matériel mais c'est le fait qu'on nous envoie balader à droite et à gauche qui est frustrant et énervant". Chantal, aussi, dénonce l'inaction des services de l'opérateur "Ils font rien, on ne voit pas de camion, on ne voit rien du tout ! Je suis vraiment pas contente".

Des travaux qui prennent du temps, répond Orange

"Nous déplorons qu'un équipement qui est utilisé dans le cadre du déploiement de la fibre optique (une trancheuse) ait endommagé le réseau historique" explique Orange, contacté par France Bleu Touraine. "Nous avons déjà réalisé une fouille et réparé les câbles en cuivre. Mais il s'avère que les câbles sont coupés plus loin. Les lignes fixes des abonnés de la commune impactées ne sont donc toujours pas raccordés au central téléphonique. Et nous devons intervenir sur de l'enrobé avant d'accéder à nos réseaux souterrains. Les travaux sont planifiés [cette semaine]. Si tout se passe sans encombre les abonnés retrouveront leurs service de téléphonie fixe".