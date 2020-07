Indre-et-Loire : "On veut empêcher le Teknival qui pourrait se transformer en Cluster" explique la Préfecture

La Préfecture d'Indre-et-Loire, comme toutes les préfectures de la Région Centre-Val-de-Loire d'ailleurs, vient de prendre un arrêté visant à empêcher l'installation d'un Teknival sur le département. "Nous avons eu des informations en ce sens", explique le directeur de cabinet de la Préfète d'Indre-et-Loire, François Chazot. Le texte interdit la circulation des camions de plus de 3,5 tonnes transportant du matériel de sonorisation, sound system et amplificateurs de sons. Du matériel qui peut être saisi pour une durée de 6 mois. Il interdit aussi les rassemblements festifs à caractère musical. L'arrêté entre en application ce vendredi 10 juillet, et dure jusqu'au mercredi 15 juillet. "On va mettre des contrôles de flux sur les axes. On va surveiller les terrains susceptibles d'abriter ces rassemblement", rajoute François Chazot. "Une manifestation illicite passible d'une contravention de 5ème classe de 1.500 euros".

Ce type de rassemblement peut entraîner l'apparition d'un cluster - Le directeur de cabinet de la préfecture d'Indre-et-Loire

Cela fait maintenant 2 ans qu'une telle mesure est prise par les autorités. Le but est d'éviter le scénario du Teknival de Pernay. La commune de 1.200 habitants, au nord-ouest de Tours, avait accueilli un immense rassemblement en avril 2017. La manifestation illégale avait réuni des dizaines de milliers de teufeurs et provoqué la mort de 6 personnes au total. Mais cette année, il y a un risque supplémentaire lié à l'épidémie de Coronavirus. Même si le virus ne circule plus, la préfecture redoute les effets d'un tel rassemblement. "Ce type de rassemblement, c'est typiquement l'endroit où on peut avoir un cluster qui suit", explique François Chazot, directeur de cabinet du Préfet._"On sera donc d'une extrême fermeté_, aussi bien sur les contrôles que sur la tenue de la fête si elle a lieu. On mettra des contrôles en place sur l'usage de stupéfiants, les infractions de la route, et bien sûr la participation à un rassemblement de plus de 10 personnes avec des amendes de 135 euros".

On peut infliger une amende de 135 euros à chaque participant

Depuis le Teknival de Pernay, des arrêtés sont pris chaque année par les 6 préfectures de la Région Centre-Val-de-Loire pour empêcher la tenue d'un nouveau rassemblement. En 2018 notamment, le Teknival avait tenté de s'installer en vain sur le camp du Ruchard près de Chinon. Il faut dire que le Teknival de Pernay, en avril 2017, avait causé la mort de six personnes. Deux décès par overdose, et quatre autres dans un accident de la route causé par un homme de 22 ans qui rentrait de la rave-party et conduisait sous l'emprise du cannabis. Par ailleurs la manifestation, qui avait attiré entre 40.000 et 60.000 teufeurs, avait causé plusieurs dizaines de milliers d'euros de dégâts. Une facture prise en grande partie par l'Etat.