Indre-et-Loire : victime d'un accident, une famille lance un appel à témoins pour retrouver ses "héros"

"On rentrait à la maison après un séjour chez mes parents dans la Sarthe quand c'est arrivé". Anaïs a encore quelques frissons lorsqu'elle raconte cet accident sur l'A28, à hauteur de Château-du-Loir, samedi 10 juin, avec son mari Julien, leurs trois enfants Nina, Swann et Manoa âgés de 10, 6 et 2 ans, et la chienne Paloma.

Habitante de Chemillé-sur-Dême, dans le nord de l'Indre-et-Loire, la famille comptait s'arrêter sur le trajet pour faire quelques courses. "On roulait depuis 30 ou 40 minutes, mes enfants dormaient à l'arrière, moi aussi à l'avant. Et mon mari a soudainement perdu le contrôle de la voiture, il a eu comme un trou noir, il ne se rappelle plus exactement ce qu'il s'est passé. Ce dont je me souviens, c'est de me réveiller à cause des soubresauts de la voiture, car on commençait à rouler sur de la terre et des cailloux. Et là, je vois qu'on s'apprête à prendre le muret central en choc frontal. Je hurle, les enfants aussi. Et mon mari, d'un calme incroyable, retrouve ses esprits et donne un grand coup de volant."

"J'ai entendu un homme me dire : 'Lâchez votre bébé, je m'en occupe'"

Après quelques zigzags, la voiture finit dans le fossé, sur le toit. Julien, le papa, s'en extirpe tout seul et parvient à sortir les deux plus grands enfants de la voiture. Mais Anaïs et le petit dernier, eux, sont toujours coincés. "Mon bébé était tenu par une ceinture-harnais et les épaules commençaient à glisser. J'ai mis ma main pour le maintenir. Et c'est là que j'ai entendu un homme me dire : 'Lâchez votre bébé, je m'en occupe'. J'avais aussi peur que ma chienne, qui n'était pas en laisse, parte sur l'autoroute. Il est allé chercher des câbles et du Stairflex dans sa voiture pour lui fabriquer une corde et l'attacher pour ne pas qu'elle s'enfuie".

Quelques secondes plus tard, Anaïs arrive finalement à sortir du véhicule en passant par la vitre brisée et s'aperçoit que cinq personnes se sont arrêtées sur le bas-côté pour porter secours à sa famille. "Il y a donc ce monsieur qui a pris en charge mon bébé et ma chienne, il y a aussi un couple qui rassurait ma grande fille, un militaire qui s'est chargé de mettre les enfants sur la butte, étant donné que nous étions proches d'une autoroute, et un autre monsieur d'origine espagnole qui nous a apporté de l'eau."

"Ça redonne foi en l'humanité et ça fait du bien"

Presque tous resteront auprès d'Anaïs, de son mari, des enfants et de la chienne, jusqu'à l'arrivée des secours, en constatant, par chance, que les victimes de l'accident ne souffraient que de quelques ecchymoses. Une fois le choc et l'émotion passés, Anaïs a lancé un appel à témoins sur les réseaux sociaux pour retrouver ses "héros" et leur témoigner sa gratitude. "Ils se sont tout de suite mis derrière pour sécuriser. Sans eux, il y aurait peut-être eu un suraccident. S'arrêter sur le bord d'une autoroute réduit drastiquement l'espérance de vie. On sait que c'est très dangereux. Et ces cinq personnes ont mis leur vie en danger pour nous aider, sans nous connaître. Je pense que ça se remercie 1.000 fois ce genre de geste héroïque. Ça redonne foi en l'humanité et ça fait du bien."

Grâce à cet appel à témoins, relayé par d'autres médias, Anaïs est entrée en contact avec l'un des automobilistes. Il en reste quatre, qu'elle espère revoir, si possible tous en même temps, autour d'un petit apéro.