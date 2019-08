Indre-et-Loire : comment Vinci se prépare aux week-ends de bouchons

C'est en ce moment que les bouchons sont les plus importants sur les autoroutes d'Indre-et-Loire. On en compte au total 470km sur tout le département, gérés par l'entreprise Vinci. Pourtant il est difficile de vraiment influer sur le trafic du point de vue de l'entreprise.

Indre-et-Loire, France

Il est neuf heures dans le PC sécurité de Vinci. Les trois agents travaillent depuis bientôt cinq heures et seront remplacés en début de l'après-midi par des collègues. Leur travail consiste à prendre " l'appel d'un agent de terrain pour faire remonter l'information directement auprès de la radio 107.7 ", détaille Sophie Persault, superviseure chez Vinci. Un agent de terrain doit faire remonter l'information au maximum toutes les quatre heures.

Un accident mortel sur quatre est dû au sommeil.

Globalement, " c'est la seule chose que nous pouvons réellement faire : de l'information auprès de nos clients ", admet Sébastien Pezé, le directeur régional de l'entreprise, avant de se reprendre : " Mais nous pouvons également adapter nos péages en fonction des moyens de paiement les plus utilisés. C'est-à-dire que si nous savons que nous avons plus de clients qui utilisent la carte bleue, alors nous affectons plus de voies pour ce moyen de paiement sur les différents péages du département. "

Sur une journée normale, on compte près de 40.000 véhicules sur les autoroutes d'Indre-et-Loire. Il y en a jusqu'à 80.000 lors des périodes de vacances. © Radio France - Yvan Plantey

Le sommeil, première cause d'accidents mortels

Sur l'aire d'autoroute de la Longue-vue, entre Parçay-Meslay et Monnaie, les agents de Vinci alertent sur le sommeil et rappellent qu'il faut faire une pause toutes les deux heures. Un accident mortel sur quatre est dû à cela. Un premier vacancier s'approche du stand de l'entreprise : " Je viens de Paris pour aller au Futuroscope à Poitiers et même si le trajet est court, je prends toujours le temps de faire une pause toutes les deux heures." Juste à côté, un vacancier lorrain explique qu'il se rend à Soulac-sur-Mer, sur la côte girondine, ce qui lui fait donc près de 10h de route. " Nous sommes partis à cinq heures du matin et on essaie de faire des pauses quand les enfants sont réveillés, donc on ne s'arrête pas forcément toutes les deux heures. On sait que ce n'est pas bien mais sur les longs trajets, on ne veut pas s'arrêter tout le temps non plus ! "

Le sommeil n'est pas la seule cause d'accident mortel sur les autoroutes, la prise d'alcool et l'inattention sont aussi responsables de nombreux collisions.