Indre : face aux risques, comment la Brenne travaille à préserver sa ressource en eau ?

"Je suis très inquiet". Dans son bureau, à la mairie de Mézières-en-Brenne, Jean-Louis Camus pèse ses mots. Il sait combien la question de l'eau est sensible en Brenne. Un paradoxe, dans l'une des plus grandes zones humides d'Europe. Une zone d'exception dont le fragile équilibre est menacé.

Pointé du doigt d'abord, le réchauffement climatique et le panel non exhaustif de ses conséquences : sécheresses à répétition et canicules accentuent l'évaporation estivale des étangs et contribuent à dégrader la qualité des eaux. C'est ainsi qu'à Bellebouche, l'un des étangs les plus touristiques de Brenne, on surveille chaque été avec un peu d'angoisse l'invasion de cyanobactéries. "Cette année, l'étang est en assec. Ca veut dire qu'on vide l'eau en ouvrant la bonde et qu'on en profite pour curer la pêcherie, retirer la vase, et assurer l'entretien, explique Damien Veron, le directeur du village vacance installé au bord de l'étang. Mais pour nous, ce sera aussi l'occasion de nettoyer les pontons et les pédalos. C'est un mal pour un bien. Certes, il n'y aura pas d'activités nautiques cette année, mais on espère que cette opération va grandement améliorer la qualité des eaux".

Le VVF de Bellebouche mise cette année sur l'accrobranche, les sports de plage et le parcours d'orientation pour faire le plein © Radio France - Gaelle Fontenit

L'étang de Bellebouche n'avait plus été en assec depuis plusieurs décennies. Cette opération sera donc l'occasion de dresser un inventaire de la biodiversité du site. "Les assecs font partie de la vie d'un étang, tous les huit à douze ans. Mais aujourd'hui, ils sont faits souvent de façon anarchiques et ca met en péril l'équilibre des chaines d'étangs" déplore Jean-Louis Camus, par ailleurs président de la communauté de commune Coeur de Brenne, qui gère l'étang de Bellebouche. Il n'est pas le seul à dresser ce constat alarmant. Celui d'une mémoire qui s'étiole.

La mémoire prend l'eau

Pour comprendre la Brenne, il faut d'abord comprendre sa conception. "A l'origine, les étangs ont été creusés par les hommes pour assainir les marécages. On a des chaînes d'étangs, tous reliés entre eux. Et l'usage voulait que sur une chaîne, les propriétaires s'entendent pour faire les vidanges dans un ordre logique. Le plus bas commençait, puis recevait l'eau de celui au dessus de lui, etc" raconte Vincent Sauret, technicien spécialiste de la gestion de l'eau au sein du Parc naturel régional de la Brenne. Sauf que... les propriétés se sont vendues, les us et coutumes se sont perdus. Et le nombre d'étangs a considérablement augmenté.

"Dans les années 1970, 1980, et même encore 1990, c'était un peu la course à l'échalotte. Tout le monde voulait son trou d'eau, son étang pour pêcher. Tout un tas d'étangs se sont creusés comme ca, en amont des grands étangs historiques. Aujourd'hui, ils captent l'eau et on peine à remplir les grands" explique Joël Deloche, président du syndicat de pisculteurs en Brenne. Trop d'étangs. Et moins de gardien pour organiser l'ordre des vidanges. Joël Deloche hausse les épaules : "Les gardes sont partis à la retraite et on a perdu un savoir. Avant, les propriétaires d'une chaine d'étang s'entendaient entre eux. Maintenant, c'est chacun pour soi". A la clé, un énorme gaspillage d'eau. "Il faut être résilient. On ne peut pas faire tomber la pluie. Alors économisons l'eau que nous avons et ayons un usage raisonné" plaide Joël Deloche.

Le raz de marée des espèces invasives

Le pisciculteur s'agace de cet individualisme, même s'il comprend l'une des raisons qui le justifie**. Pour lui, le cormoran est l'un des responsables**. L'oiseau marin a profité du réchauffement climatique pour s'installer en Brenne où il trouve un garde manger facile d'accès. Et ce serait pour éviter ses attaques coordonnées sur les étangs que les pêches s'accèlèrent, de moins en moins ordonnées. "Avant, la saison des pêches duraient cinq mois. Maintenant, en trois mois c'est plié. Certains professionnels font trois pêches par jour... Alors forcément, on perd de l'eau..."

Au Parc, on temporise : "On nous avance l'argument du cormoran, d'autres nous parlent du ragondin, d'autres encore des plantes invasives... Ce qui faudrait désormais c'est se mettre autour de la table et se parler, pour trouver une solution ensemble" insiste Christophe Vandaele, maire de Vendoeuvres depuis près de 35 ans, président de syndicats de rivières et d'eau. Joël Deloche n'est pas contre. Lui, prêche pour l'instauration d'une commission paritaire, sorte de gendarme des vidanges, qui organiserait le calendrier des pêches et assecs. Car aujourd'hui, il n'existe aucune obligation à s'organiser entre propriétaires ou gestionnaires d'étangs.

Allô, les pompiers ?

Les épisodes de sécheresse à répétition posent également la question de l'approvisionnement. "On est vigilant. On se doit de vérifier que la ressource est correctement partagée. On est en état de sécheresse hivernale et même s'il pleuvait en avril, ca ne suffira pas. Il va falloir assurer l'alimentation en eau potable de la population cet été..." s'inquiète Christophe Vandaele qui compte sur une prise de conscience massive. D'autant qu'un autre risque menace le fragile équilibre : le feu.

"Nos vieux chênes dépérissent. On voit nos forets souffrirent" témoigne Jean-Louis Camus. Chaque été, les incendies sont plus nombreux en Brenne. Et l'enfrichement de certaines parcelles et le manque d'entretien des chemins d'accès compliquent sérieusement le travail des pompiers. "Nous travaillons de concert avec le SDIS, le service départemental d'incendie et de secours. Par exemple, lors d'un incendie à Méobecq la semaine passée, ils ont cherché à éviter de puiser dans le chateau d'eau, pour ne pas nous mettre en difficulté" raconte Christophe Vandaele.

A Bellebouche, on s'inquiète. Les forêts de pins sont proches des nouveaux chalets en bois. Et l'étang est en assec. "Il y a une borne incendie au milieu du village vacance" rassure Damien Veron, qui reconnait quand même y penser avec effroi. L'évolution du climat amène d'ailleurs les pompiers à réaliser des entrainements au feu de maquis dans les forets de Brenne.

A la claire fontaine

Le constat dressé, il reste à élaborer des solutions. Le PNR mise sur la concertation. "Nous savons faire, c'est notre ADN la concertation, sourit Christophe Vandaele, bien décidé à être optimiste. Nous avions une réunion la semaine passée avec absolument tous les acteurs de l'eau. Plusieurs pistes ont été lancées pour une meilleure organisation sur les vidanges par exemple". Le Parc mise sur les réunions publiques qui vont accompagner la révision de la charte pour mobiliser et provoquer une réelle prise de conscience.

Jean Louis Camus, à la tête du SMABCAC , le syndicat de l'Anglin, la Creuse et la Claise, appelle lui à un retour aux sources. "Je veux un inventaire de toutes les sources et fontaines du territoire. Nous allons les remettre en état. Il faut aller chercher l'eau partout où elle est". Pour que l'eau ne vienne pas à manquer au pays des 1.000 étangs.