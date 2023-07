Indre : Familles Rurales peine à recruter des aides à domicile en été

Moins d'aides à domicile, pour davantage de demandes dans l'Indre. C'est l'équation que doivent résoudre les associations comme Familles Rurales, qui peinent à recruter du personnel en plein été, période de congés. Des difficultés supplémentaires dans un métier déjà peu attractif.

L'aide à la toilette et les courses

Léa Longin, 26 ans est aide à domicile depuis 3 ans autour de Prissac, dans la Brenne. Sa tournée commence dès 7 heures 30 du matin. A 10 heures, ce matin, elle arrive chez Monique Lemerle, 77 ans. "Ici, on fait essentiellement l'aide à la toilette, et les courses", détaille-t-elle en ouvrant les volets de la petite maison.

La toilette se fait au lavabo, avec une petite bassine, du savon et de l'eau de Cologne. Monique est habituée, et discute : "J'ai toujours vécu ici, je suis née dans cette maison. Il n'y avait pas de maternité à l'époque", sourit-elle. C'est la vieille dame qui a choisi sa tenue, une robe dont elle accroche les boutons toute seule. "J'essaie au maximum de leur laisser de l'autonomie, c'est important", souligne Léa.

Elle repart déjà pour sa dernière intervention de la matinée. L'aide à domicile va aider Guy Rouffet, 79 ans à se nourrir. Il est atteint de la maladie d'Alzheimer, et Micheline, sa femme s'occupe de lui depuis le début de sa maladie il y a plusieurs années. L'arrivée d'aides à domicile en 2017 a été un soulagement : "Je suis moins fatiguée. Et puis il faut de la patience pour s'occuper de lui", reconnaît l'aidante. Son mari ne parle plus, et est alité toute la journée. Pour remercier Léa, elle lui offre régulièrement des gâteaux. "On prendrait 5 kilos chez Madame Rouffet", rit-elle.

Un métier qui n'attire pas assez

Léa le sait, une jeune aide à domicile de 26 ans comme elle, ce n'est pas commun dans le département. "On a du mal à trouver du monde, déplore-t-elle. Beaucoup de mes collègues sont plus âgées que moi." La moyenne d'âge des aides à domicile est supérieure à 50 ans dans l'Indre. Pourtant, elle adore son métier. Familles Rurales lui finance un diplôme d'Etat, de quoi obtenir une revalorisation salariale. Et elle est très fière de sa nouvelle voiture de fonction, bien utile dans la zone rurale où elle travaille.

"Nous essayons de créer des conditions plus attractives. Mais la vieillesse et la maladie sont tabous dans notre société, et le métier n'attire pas assez", note Stéphanie Turumel, responsable à Familles Rurales sur le secteur de Prissac.

L'été c'est pire, surtout avec les difficultés dans le milieu hospitalier. "On se retrouve avec des sorties d'hôpital ou des heures de mutuelle accordées en plus", explique Stéphanie Turumel, responsable à Familles Rurales sur le secteur de Prissac. Elle se voit obligée de refuser des demandes d'aide, par manque de personnel. "Même si on recrute dès le début de l'année, on n'arrive pas à recruter pour l'été."

Une exposition-photo pour rendre visibles les aides à domicile

Pour Stéphanie Turumel, le métier d'aides à domicile n'est pas assez valorisé, ni visible actuellement. Alors elle se réjouit d'avoir accueilli une photojournaliste, Valérie Couteron à Familles Rurales. "Elle a fait de très beaux clichés des aides à domicile de l'association." Ces photos sont visibles à la chapelle de Lourdoueix-Saint-Michel, les vendredi, samedi et dimanche, de 15 heures à 18 heures. Et ce, tous les week-ends, jusqu'au 13 août.